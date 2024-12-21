В Киевской области раздаются взрывы, работает ПВО

Следы в небе от работы ПВО. Фото: Reuters

В Киевской области в субботу, 21 декабря, раздаются взрывы. Россия атаковала регион беспилотниками, работают Силы ПВО.

Об этом сообщает пресс-служба ОВА в Telegram.

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"Киевщина! Зафиксировано движение враждебных БпЛА! В регионе работают силы ПВО", — говорится в сообщении.

В ОВА призвали не фотографировать и не снимать на видео работу наших защитников. Также жителей области просят не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Скриншот поста КОВА

Напомним, вчера враг атаковал Киев баллистическими ракетами. Обломки упали в нескольких районах, в Голосеевском — горели автомобили.

Также из-за повреждения тепломагистрали в результате атаки без тепла там остались 630 жилых домов, 16 медицинских заведений, 17 школ и 13 детских садов.

От удара, в частности, пострадал Костел Святого Николая. В сети появилось видео момента падения обломков.