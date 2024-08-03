Ремонт "Охматдета" может обойтись в большую сумму — в чем причина

Поврежденный корпус "Охматдета" после обстрела. Фото: УНИАН

Поврежденному онкологическому корпусу киевской детской больницы "Охматдет" может не хватить денег на восстановление после российского ракетного обстрела 8 июля. После срочных нужд сметы могут перескладывать заново.

Об этом рассказала заместитель председателя правления общественной организации "Антикоррупционный штаб" и журналистка Евгения Вирлич в эфире телеканала "Киев".

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По ее словам, сейчас нет всех необходимых смет, поскольку нужно время на их разработку. Однако деньги, по ее мнению, могут потратить на срочное восстановление критически важных медузлов.

"Это вполне логично, что на первом этапе хотят потратить деньги на срочное восстановление того, что могут отстроить здесь и сейчас", — говорит она.

Журналистка отмечает, что это может быть логичным, если сумма станет меньше. Она ведь уменьшится в торгах в условиях конкуренции, и к тому же может не хватить денег.

"Восстановление также нуждается не только в больнице, но и в медицинском оборудовании. То есть это огромные расходы средств, и если что-то останется, то благотворительный фонд может решить передать на какие-то другие нужды, или закупить какое-нибудь оборудование для больницы, которое возможно уничтожили", — говорит Вирлич.

Напомним, что Россия ударила по Охматдету в Киеве 8 июля. На месте обстрела погибли два человека, пострадали 34 человека, среди которых также были дети. Всего в результате обстрела столицы погибли 33 человека , раненых насчитывалось 121.

Впоследствии мониторинговая миссия ООН подтвердила, что больница "Охматдет" испытала прямое попадание российской ракеты . А в СБУ получили новые доказательства удара оккупантов по медучреждению ракетой Х-101. В частности, на месте попадания был найден кусок двигателя.

В то же время, Германия выделит 10 миллионов евро для восстановления Охматдета. Средства будут направлены на возобновление работы больницы и подготовки к зиме. В свою очередь Литва тоже объявила о выделении одного миллиона евро на восстановление больницы и призвала другие страны помочь.