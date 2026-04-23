Не знав, чого хотів: Вигівський про ліквідацію терориста у Києві

Іван Вигівський. Фото: Facebook/ivan.vyhivskyi.npu

Нападника, який вчинив теракт у Києві 18 квітня, ліквідували під час штурму. Начальник Нацполіції Іван Вигівський зазначає, що 40 хвилин з ним намагалися вести переговори, однак було незрозуміло, чого він хоче.

Про це Вигівський розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає Новини.LIVE.

Як відбувалася ліквідація стрілка у Києві

Переговори з чоловіком, який взяв заручників й забарикадувався у столичному супермаркеті, тривали близько 40 хвилин. Як зазначає Вигівський, у цьому був сенс, адже передусім правоохоронці повинні були зробити все для збереження життя людини. Керівник Нацполіції наголосив, що це — найвища цінність, яка передбачена Конституцією.

"У даній ситуації були перемовини, думали, що він може здатись, але не здався", — розповів голова Нацполіції.

Вигівський додав, що особливих вимог терорист не ставив. Він попросив дати одного поліцейського, аби поговорити з ним. Перемовниця почала діалог з чоловіком, однак він нічого конкретного не сказав.

"Зброю направляв у бік людей. Ну і взагалі не зрозуміло було, чого він хоче. Тому було прийняте рішення провести ліквідацію", — пояснив Вигівський.

За його словами, для виконання завдання бійці спецпідрозділу КОРД зайшли у супермаркет з чорного ходу. Вони пропрацьовували декілька схем для успішної операції. Зрештою чоловіка вдалося ліквідувати.

Як повідомляли Новини.LIVE, Вигівський також розкрив подробиці про особу терориста. За його словами, чоловік народився у Москві. Він тривалий час жив в Україні та служив у військах, пов'язаних з автомобільним транспортом. Нападник мав офіційний дозвіл на зброю. Він був закритим та часто вступав у конфліктні ситуації.

Водночас пояснити мотиви вчинення теракту у Києві начальник Нацполіції не зміг. Він зауважив, що це може прояснитися, якщо проведуть психолого-психіатричну експертизу. Станом на зараз відомо лише те, що чоловік, який відкрив стрілянину, вимагав до себе особливого ставлення та поваги. За словами Вигівського, він був нереалізованим.

Додамо, що керівник Нацполіції також висловився щодо дій двох патрульних під час теракту у Києві. Їх звинувачують у втечі з місця трагедії. Вигівський підтвердив, що правоохоронці не дотрималися внутрішніх протоколів. Він зауважив, що вони мали б допомогти пораненій дитині та відкрити вогонь по чоловікові, який стріляв.