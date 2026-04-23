Главная Киев Не знал, чего хотел: Выговский о ликвидации террориста в Киеве

Дата публикации 23 апреля 2026 11:46
Иван Выговский. Фото: Facebook/ivan.vyhivskyi.npu

Нападавшего, который совершил теракт в Киеве 18 апреля, ликвидировали во время штурма. Начальник Нацполиции Иван Выговский отмечает, что 40 минут с ним пытались вести переговоры, однако было непонятно, чего он хочет.

Об этом Выговский рассказал в интервью РБК-Украина, передает Новини.LIVE.

Как происходила ликвидация стрелка в Киеве

Переговоры с мужчиной, который взял заложников и забаррикадировался в столичном супермаркете, продолжались около 40 минут. Как отмечает Выговский, в этом был смысл, ведь прежде всего правоохранители должны были сделать все для сохранения жизни человека. Руководитель Нацполиции подчеркнул, что это — высшая ценность, которая предусмотрена Конституцией.

"В данной ситуации были переговоры, думали, что он может сдаться, но не сдался", — рассказал глава Нацполиции.

Выговский добавил, что особых требований террорист не ставил. Он попросил дать одного полицейского, чтобы поговорить с ним. Переговорщица начала диалог с мужчиной, однако он ничего конкретного не сказал.

"Оружие направлял в сторону людей. Ну и вообще не понятно было, чего он хочет. Поэтому было принято решение провести ликвидацию", — пояснил Выговский.

По его словам, для выполнения задачи бойцы спецподразделения КОРД зашли в супермаркет с черного хода. Они прорабатывали несколько схем для успешной операции. В конце концов мужчину удалось ликвидировать.

Как сообщали Новини.LIVE, Выговский также раскрыл подробности о личности террориста. По его словам, мужчина родился в Москве. Он долгое время жил в Украине и служил в войсках, связанных с автомобильным транспортом. Нападающий имел официальное разрешение на оружие. Он был закрытым и часто вступал в конфликтные ситуации.

В то же время объяснить мотивы совершения теракта в Киеве начальник Нацполиции не смог. Он отметил, что это может проясниться, если проведут психолого-психиатрическую экспертизу. По состоянию на сейчас известно лишь то, что человек, который открыл стрельбу, требовал к себе особого отношения и уважения. По словам Выговского, он был нереализованным.

Добавим, что руководитель Нацполиции также высказался относительно действий двух патрульных во время теракта в Киеве. Их обвиняют в побеге с места трагедии. Выговский подтвердил, что правоохранители не придерживались внутренних протоколов. Он отметил, что они должны были бы помочь раненому ребенку и открыть огонь по мужчине, который стрелял.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
