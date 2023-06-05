Новый погодный рекорд в Киеве: чем удивила столица на этот раз

Киев во время бури 2 июня. Фото: Новини.LIVE

В Киеве зафиксировали новый погодный рекорд. 2 июня в столице был отмечен рекорд максимальной скорости ветра.

Об этом сообщают в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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Новый погодный рекорд в Киеве

По данным наблюдений обсерватории, во время бури 2 июня в столице максимальная скорость ветра достигла рекордных 18 м/с (65 км/ч). Это превысило 2 м/с предыдущее максимальное значение для этого дня, зарегистрированное в 2012 году.

Другие рекорды в столице

Этот рекорд не единственное достижение столицы. В частности, 29 марта в Киеве зафиксировали рекордно мощный ветер. Скорость ветра достигала 17 м/с (61 км/ч). Такая скорость — это повторение предыдущего максимального значения, которое зарегистрировали в 2022 году.

Кроме того, несколькими днями ранее в Киеве с 24 по 26 марта метеорологи зафиксировали температурные рекорды. Уже 24 марта среднесуточная температура воздуха в Киеве составила +14,4°C, повторив рекордное значение, зафиксированное в 1913 году и это на 11,0°C выше климатической нормы и соответствует погоде конца апреля.

А последний погодный рекорд в Киеве был зафиксирован 6 апреля. Тогда в столице выпало наибольшее количество осадков почти за сотню лет — 20,6 мм.

Напомним, 2 июня Киев накрыл сильный ураган. В столице были сильные ливни и рекордные порывы ветра. В результате бури были повреждены частичное отключение света.

Также из-за неслыханно "взлетели" цены на такси. Во время и после бури 2 июня тарифы таксистов превышали 300 грн.