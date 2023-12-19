Метро Киева - водой заливает еще одну станцию

Вода на станции метро “Вырлиця”. Фото: скриншот

В метро Киева образовался новый потоп. На этот раз водой заливает станцию метро "Вырлиця".

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"Заливает зеленую ветку метро", — говорится в сообщении.

Очевидцы говорят, что вода начала проникать через плиты и потолок на станции метро "Вырлица". Это, возможно, связано с обильными осадками и плохим качеством строительства.

Однако жители Киева отмечают, что утечки на этой станции происходят с момента ее открытия.

Напомним, что в сети появились кадры затопления тоннеля и путей метро на одной из станций в Киеве. Накануне стало известно, что приостанавливают движение вагонов между станциями "Теремки" и "Демеевская".

Кроме того, в сети появились кадры затопления тоннеля и путей метро на одной из станций в Киеве. Между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская" произошла разгерметизация тоннеля, соответственно, вода начала затапливать колеи.

в Киеве введут систему компенсаций для киевлян, осуществляющих пересадки через закрытые станции метро от "Теремков" до "Лыбидской". Возврат средств действует для пластиковой и цифровой карты, а также и QR-билетов.

Добавим, в Киеве начнут капитальный ремонт тоннелей метро на станциях "Почайная" и "Тараса Шевченко" летом 2024 года. Ремонт этих станций будет быстрее, чем на перегоне "Демеевская" — "Лыбидская".