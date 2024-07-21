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При обрыве троса на аттракционе-спуске в Киеве находился человек — полиция ищет девушку

21 июля 2024 15:31
Валерия Барановская - редактор
Обрыв троса на аттракционе-спуске над Днепром — спасатели ищут девушку
Правоохранители пытаются найти девушку, упавшую в Днепр во время обрыва троса. Фото: Нацполиция
Валерия Барановская - редактор

В Киеве оборвался трос на аттракционе-спуске над Днепром. Человек, находившийся на момент аварии на аттракционе, упал в воду. В настоящее время спасатели пытаются найти девушку.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА в воскресенье, 21 июля.

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В Киеве в воскресенье, 21 июля, оборвался трос на аттракционе-спуске над Днепром. Во время аварии на нем находился человек. Сейчас спасатели пытаются найти девушку, которая упала в воду.

В Киеве произошла авария на аттракционе-спуске
Правоохранители работают на месте происшествия. Фото: Нацполиция

"Продолжается спасательно-поисковая операция, к которой привлечены специальная техника и катера с водолазами", — говорится в сообщении.

Также в связи с обрывом троса на зиплайне затруднено движение транспорта на Набережном шоссе.

В Киеве оборвался трос на зиплайне
Полиция расследует аварию на аттракционе-спуске в Киеве. Фото: Нацполиция

Городская администрация Киева обращается и требует от правоохранителей тщательного расследования по самой ситуации и деятельности компании. Известно, что аттракцион работает в столице с 2021 года.

Во время обрыва троса на аттракционе-спуске в Киеве находился человек - полиция ищет девушку - фото 3
Сообщение КГГА. Фото: скриншот

Напомним, 19 июля, неизвестные снесли исторический дом на улице Александра Конисского в Киеве с помощью тяжелой строительной техники.

Прокуроры возбудили уголовное производство по факту сноса усадьбы Зеленских, несмотря на арест.

Ранее мы сообщали о том, что в Киеве прошла акция протеста, направленная против мэра Виталия Кличко. Несколько сотен человек выкрикивали лозунги, в частности, называя мэра столицы "мародером".

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