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Сравнили с Троещиной — проблемы Голосеевского района из-за закрытия метро

12 декабря 2023 18:25
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Закрытие метро – проблемы Голосеевского района
Закрытие метро в Киеве. Фото: из открытых источников
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Закрытие шести станций метро в Киеве пришлось на Голосеевский район, который является самым большим в столице — население составляет около 200 тысяч. Такие транспортные потери несут за собой ряд проблем для района, среди которых миграция людей из-за жилья и работы.

Об этом Новини.LIVE рассказал член общественного совета при КГГА Дмитрий Калько.

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"Я думаю, что по аналогии с Троещиной, человек ко всему привыкает, но другой вопрос, нужно ли ему привыкать к этому. Сейчас идет адаптивный период, а сказать, что люди адаптируются — или они вообще перестанут ездить и изменят место жительства и работу? Цены на аренду жилья упадут. Закрытие метро будет иметь огромное негативное влияние на район. Спрогнозировать, какие именно в финансовом аспекте потери для людей, невозможно", — сказал Калько.

Закрытие метро в Киеве

Неожиданно в КГГА сообщили, что в киевском метрополитене с 9 декабря остановят движение поездов на шести станциях синей ветки. Там будет проведен срочный ремонт перегонного тоннеля.

Уже днем 8 декабря остановили движение поездов метро между станциями Теремки и Демеевская. В то же время сообщили, что дублирующие маршруты наземного транспорта заработают ориентировочно в течение двух часов.

Как утверждают специалисты, в Киевской городской государственной администрации не один месяц знали об угрозе возникновения аварии в тоннеле между станциями метро "Лыбидская" и "Демеевская". Народный депутат Алексей Кучеренко требует создать временную следственную комиссию.

Закрытие станций привело к коллапсу транспортной системы. Особенно загружена утром станция "Лыбидская".

Как мы писали ранее, закрытие шести станций метро в Киеве повлекло за собой транспортный коллапс. Жители возмущены бездействием властей, но в стенах самого КГГА не очень переживают за настроения среди киевлян.

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