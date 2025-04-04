Помічницю та менеджерку Комарницького оголосили в розшук

Пособниць Комарницького оголосили в розшук — ЗМІ
Двох наближених до колишнього депутата Київради Дениса Комарницького, а саме Алісу Соболь та Олену Богославську оголосили в розшук. Вони фігурували у листуваннях, які підтверджували корупційну схему.
Про це повідомив журналіст Олег Новіков.
Фігурантки листування з Комарницьким зникли ще у березні
За наявною інформацією, Аліса Соболь, яка працювала помічницею Комарницького, зникла 13 березня, а менеджерка Олена Богославська — 11 березня. Саме ці дати зазначено в реєстрі розшукуваних осіб.
Вищий антикорупційний суд 24 березня заочно обрав для Аліси Соболь запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Імена обох жінок раніше фігурували у журналістському розслідуванні Bihus.info, де оприлюднювались фрагменти їхнього листування, яке, як стверджують журналісти, стосувалося схеми впливу Комарницького на столичну владу.
Нагадаємо, Денис Комарницький є одним із ключових фігурантів низки кримінальних проваджень, пов’язаних із корупцією в Києві.
Раніше стало відомо, що сам Комарницький залишив територію України, скориставшись допомогою силовиків і депутатів.
Згодом в СБУ прокоментували, чи причетні працівники установи до втечі підозрюваного депутата.
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