Помощницу и менеджера Комарницкого объявили в розыск

Депутат Денис Комарницкий. Фото: скриншот

Двух приближенных к бывшему депутату Киевсовета Денису Комарницкому, а именно Алису Соболь и Елену Богославскую объявили в розыск. Они фигурировали в переписках, которые подтверждали коррупционную схему.

Об этом сообщил журналист Олег Новиков.

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Фигурантки переписки с Комарницким исчезли еще в марте

По имеющейся информации, Алиса Соболь, которая работала помощницей Комарницкого, исчезла 13 марта, а менеджер Елена Богославская - 11 марта. Именно эти даты указаны в реестре разыскиваемых лиц.

Высший антикоррупционный суд 24 марта заочно избрал для Алисы Соболь меру пресечения в виде содержания под стражей.

Имена обеих женщин ранее фигурировали в журналистском расследовании Bihus.info, где обнародовались фрагменты их переписки, которая, как утверждают журналисты, касалась схемы влияния Комарницкого на столичную власть.

Фрагменты переписки. Фото: Bihus.Info

Напомним, Денис Комарницкий является одним из ключевых фигурантов ряда уголовных производств, связанных с коррупцией в Киеве.

Ранее стало известно, что сам Комарницкий покинул территорию Украины, воспользовавшись помощью силовиков и депутатов.

Впоследствии в СБУ прокомментировали, причастны ли работники учреждения к побегу подозреваемого депутата.