Помощницу и менеджера Комарницкого объявили в розыск

Пособниц Комарницкого объявили в розыск — СМИ
Двух приближенных к бывшему депутату Киевсовета Денису Комарницкому, а именно Алису Соболь и Елену Богославскую объявили в розыск. Они фигурировали в переписках, которые подтверждали коррупционную схему.
Об этом сообщил журналист Олег Новиков.
Фигурантки переписки с Комарницким исчезли еще в марте
По имеющейся информации, Алиса Соболь, которая работала помощницей Комарницкого, исчезла 13 марта, а менеджер Елена Богославская - 11 марта. Именно эти даты указаны в реестре разыскиваемых лиц.
Высший антикоррупционный суд 24 марта заочно избрал для Алисы Соболь меру пресечения в виде содержания под стражей.
Имена обеих женщин ранее фигурировали в журналистском расследовании Bihus.info, где обнародовались фрагменты их переписки, которая, как утверждают журналисты, касалась схемы влияния Комарницкого на столичную власть.
Напомним, Денис Комарницкий является одним из ключевых фигурантов ряда уголовных производств, связанных с коррупцией в Киеве.
Ранее стало известно, что сам Комарницкий покинул территорию Украины, воспользовавшись помощью силовиков и депутатов.
Впоследствии в СБУ прокомментировали, причастны ли работники учреждения к побегу подозреваемого депутата.
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