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Прокуратура назвала официальную причину разрушения тоннеля киевского метро

24 июля 2024 12:32
Галина Шподарева - редактор
Разрушение тоннеля метро в Киеве — эксперты озвучили причину
Обзор тоннеля киевского метрополитена. Фото: КГГА
Галина Шподарева - редактор

Правоохранители озвучили результаты экспертизы, опровергающие заявления КП "Киевский метрополитен" о якобы некачественном строительстве тоннелей между затопленными станциями. Причиной разрушения тоннеля метро явилась его ненадлежащая эксплуатация.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в среду, 24 июля.

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Как сообщили в прокуратуре, в рамках досудебного расследования, которым устанавливаются причины подтопления тоннелей между станциями метро "Демеевская" — "Лыбедская", стороной обвинения проведен ряд необходимых экспертиз. 
 
По результатам комиссионной строительно-технической экспертизы, технической причиной разрушения тоннеля метро стала его ненадлежащая эксплуатация. Во время исследований качества строительства тоннеля нарушений и каких-либо отклонений, которые привели к разгерметизации данного тоннеля, не установлено. 
 
"Также установлено, что мероприятия по устранению попадания воды в тоннель выполнялись в период с марта 2011 года по декабрь 2023 года без привлечения специалистов научно-исследовательских институтов, метростроя, проектных и другие организаций или отдельных специалистов, которые бы установили причины повреждений и дали рекомендации по их устранению", — рассказали в прокуратуре. 
 
Как утверждают в прокуратуре, должностные лица КП "Киевский метрополитен" не предоставляли результатов никаких экспертиз, или других документов, на которых основываются их заявления о некачественных проектных решениях при строительстве тоннеля между станциями метро и якобы выявленные отклонения от проектных решений при строительстве тоннеля, что якобы и привело к подтоплению. 

Прокуратура назвала официальную причину разрушения тоннеля киевского метро - фото 1

Напомним, в декабре в Киеве остановили движение поездов метро между станциями "Теремки" и "Демеевская". Между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская" произошла разгерметизация тоннеля, в результате чего пути быстро затапливались водой.

В феврале начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский написал заявление на увольнение. Его обязанности будет временно исполнять главный инженер КП Виктор Выговский.

В марте городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что подземные течения влияли на движение метро еще раньше, потому что вода попадала в аварийный участок почти с начала эксплуатации. Речь идет о закрытых станциях синей ветки на ремонт от "Демеевской" до "Теремков". По его словам, аварию вызвал вынос породы, а не сама вода.

Чиновникам киевского метрополитена 23 июля сообщили о подозрении в служебной халатности. По данным следствия, они не проводили осмотр тоннелей, что привело к попаданию воды на перегоне между станциями "Демеевская" и "Лыбидская".

Киев метро авария транспорт КГГА прокуратура

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