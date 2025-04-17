Акция под КГГА - требуют ответственности фигурантов Чистого Города

Протест в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Чистый четверг под стенами Киевской городской государственной администрации собрались киевляне, которые требуют привлечь к ответственности всех лиц, фигурирующих в расследовании САП, НАБУ и Bihus.Info относительно коммунального предприятия "Чистый Город". В частности, речь идет об увольнении чиновников, которые фигурируют в деле, и лишение мандатов причастных депутатов.

Новини.LIVE побывали на протесте в Киеве.

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Участники акции призывают городские власти ввести прозрачные механизмы контроля над коммунальными предприятиями, чтобы в будущем предотвратить подобные коррупционные и некомпетентные решения.

В частности, митингующие требуют создания наблюдательных советов во всех КП и общественных советов при каждом подразделении КГГА. По словам активистов, необходимые правовые инструменты для этого уже существуют.

Пес держит табличку. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Киевляне держат таблички. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Киевляне считают, что самым действенным решением для прекращения случаев коррупции - это создать наблюдательные советы во всех коммунальных предприятиях и организовать общественные советы при каждом подразделении КГГА.

Киевляне просят чиновников покинуть свои должности. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Киевляне требуют выгнать депутатов-коррупционеров. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Отметим, что в феврале в рамках спецоперации НАБУ "Чистый город", которая состоялась в Киевском городском совете, правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему по завладению земельными участками под видом "туалетной недвижимости".

Киевляне держат таблички с лозунгами. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Киевляне призывают Виталия Кличко покинуть пост мэра. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Директор НАБУ Семен Кривонос пояснил, что так называемая "туалетная схема" работала следующим образом: на земельном участке регистрировался объект недвижимости, якобы общественный туалет. Такая регистрация давала юридическое право получить землю под ним в аренду без проведения публичного аукциона. Во многих случаях эти туалеты фактически не существовали.

Далее "туалет" приватизировали, а участок переходил в руки аффилированных структур. При этом активно использовались коррумпированные государственные регистраторы вещных прав, которые вносили данные в реестры, не проверяя фактическое существование объекта.

Киевляне считают, что Виталий Кличко защищает коррупционеров. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Киевляне требуют выгнать коррупционеров из мэрии. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Эта схема стала возможной из-за пробелов в украинском законодательстве, которыми и воспользовались организаторы. Операция НАБУ разоблачила новые масштабы системной коррупции в столице, что и стало катализатором публичного возмущения и протестов возле КГГА с требованием освобождения фигурантов дела.

Уже в марте мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на коррупционный скандал и уволил нескольких топ-чиновников из КГГА. Однако "кадровые чистки" коснулись не всех — так, на заседании сессии Киевского городского совета у Кличко поинтересовались относительно того, почему он не увольняет и других должностных лиц, которые фигурируют в коррупционных скандалах, на что мэр столицы ответил, что это оценочное суждение.

Напомним, что коррупционных разоблачений среди должностных лиц КГГА становится только больше. Так сегодня, 17 апреля, в полиции и СБУ подтвердили факт вручения подозрения заместителю председателя КГГА Владимиру Прокопиву, который якобы помогал военнообязанным незаконно пересекать границу.

Кроме того, известно, что в Киеве сегодня должны состояться слушания о нарушениях в закупках, куда пригласят и мэра столицы Виталия Кличко.