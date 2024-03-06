Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Ракетна атака на Київ 7 лютого — кількість загиблих зросла arrow

Ракетна атака на Київ 7 лютого — кількість загиблих зросла

6 березня 2024 12:46
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Ракетна атака на Київ 7 лютого — кількість загиблих зросла
Наслідки атаки на Київ 7 лютого. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві збільшилася кількість жертв внаслідок ракетної атаки 7 лютого. У лікарні помер Юрій Носов, який був тяжко травмований після займання у багатоповерхівці у Голосіївському районі.

Про це повідомила родичка родини Оксана Ткачук у Facebook у середу, 6 березня.

Читайте також:

Ракетна атака на Київ 7 лютого

"Юра помер у лікарні після трьох тижнів боротьби лікарів за його життя, не приходячи у свідомість, після потрапляння уламків ракети у його будинок та Теремках", — написала вона.

За її словами, також два тижні тому від поранень померла донька чоловіка Анастасія.

Ткачук зазначила, що вони обоє були у вкрай важкому стані. 

null
Скриншот допису Ткачук

Нагадаємо, 7 лютого російські військові атакували ракетами Київ та область.  

Тоді через російський обстріл у столиці спалахнув багатоповерховий будинок в Голосіївському районі. Віталій Кличко наголосив, що міська влада бере на себе витрати на відбудову будинку. 

Того ж дня рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків ракетного удару по столиці. 

Київ
обстріли
війна в Україні
загиблі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

4 березня 2024

07:25 Два однакових пікапи приховують шість відмінностей — знайдіть їх за 10 секунд