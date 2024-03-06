Ракетна атака на Київ 7 лютого — кількість загиблих зросла

Наслідки атаки на Київ 7 лютого. Фото: Новини.LIVE

У Києві збільшилася кількість жертв внаслідок ракетної атаки 7 лютого. У лікарні помер Юрій Носов, який був тяжко травмований після займання у багатоповерхівці у Голосіївському районі.

Про це повідомила родичка родини Оксана Ткачук у Facebook у середу, 6 березня.

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"Юра помер у лікарні після трьох тижнів боротьби лікарів за його життя, не приходячи у свідомість, після потрапляння уламків ракети у його будинок та Теремках", — написала вона.

За її словами, також два тижні тому від поранень померла донька чоловіка Анастасія.

Ткачук зазначила, що вони обоє були у вкрай важкому стані.

Скриншот допису Ткачук

Нагадаємо, 7 лютого російські військові атакували ракетами Київ та область.

Тоді через російський обстріл у столиці спалахнув багатоповерховий будинок в Голосіївському районі. Віталій Кличко наголосив, що міська влада бере на себе витрати на відбудову будинку.

Того ж дня рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків ракетного удару по столиці.