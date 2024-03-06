Ракетна атака на Київ 7 лютого — кількість загиблих зросла
У Києві збільшилася кількість жертв внаслідок ракетної атаки 7 лютого. У лікарні помер Юрій Носов, який був тяжко травмований після займання у багатоповерхівці у Голосіївському районі.
Про це повідомила родичка родини Оксана Ткачук у Facebook у середу, 6 березня.
Ракетна атака на Київ 7 лютого
"Юра помер у лікарні після трьох тижнів боротьби лікарів за його життя, не приходячи у свідомість, після потрапляння уламків ракети у його будинок та Теремках", — написала вона.
За її словами, також два тижні тому від поранень померла донька чоловіка Анастасія.
Ткачук зазначила, що вони обоє були у вкрай важкому стані.
Нагадаємо, 7 лютого російські військові атакували ракетами Київ та область.
Тоді через російський обстріл у столиці спалахнув багатоповерховий будинок в Голосіївському районі. Віталій Кличко наголосив, що міська влада бере на себе витрати на відбудову будинку.
Того ж дня рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків ракетного удару по столиці.
Читайте Новини.LIVE!