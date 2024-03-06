Ракетная атака на Киев 7 февраля — количество погибших выросло
В Киеве увеличилось количество жертв в результате ракетной атаки 7 февраля. В больнице скончался Юрий Носов, который был тяжело травмирован после пожара в многоэтажке в Голосеевском районе.
Об этом сообщила родственница семьи Оксана Ткачук в Facebook в среду, 6 марта.
Ракетная атака на Киев 7 февраля
"Юра умер в больнице после трех недель борьбы врачей за его жизнь, не приходя в сознание, после попадания обломков ракеты в его дом и Теремки", — написала она.
По ее словам, также две недели назад от ранений умерла дочь супруга Анастасия.
Ткачук отметила, что они оба были в крайне тяжелом состоянии.
Напомним, 7 февраля российские военные атаковали ракетами Киев и область.
Тогда из-за российских обстрелов в столице вспыхнул многоэтажный дом в Голосеевском районе. Виталий Кличко подчеркнул, что городские власти берут на себя расходы на восстановление дома.
В тот же день спасатели завершили работу по ликвидации последствий ракетного удара по столице.
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