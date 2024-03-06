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Ракетная атака на Киев 7 февраля — количество погибших выросло

6 марта 2024 12:46
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Ракетная атака на Киев 7 февраля — количество погибших выросло
Последствия атаки на Киев 7 февраля. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве увеличилось количество жертв в результате ракетной атаки 7 февраля. В больнице скончался Юрий Носов, который был тяжело травмирован после пожара в многоэтажке в Голосеевском районе.

Об этом сообщила родственница семьи Оксана Ткачук в Facebook в среду, 6 марта.

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"Юра умер в больнице после трех недель борьбы врачей за его жизнь, не приходя в сознание, после попадания обломков ракеты в его дом и Теремки", — написала она.

По ее словам, также две недели назад от ранений умерла дочь супруга Анастасия.

Ткачук отметила, что они оба были в крайне тяжелом состоянии.

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Скриншот поста Ткачук

Напомним, 7 февраля российские военные атаковали ракетами Киев и область.

Тогда из-за российских обстрелов в столице вспыхнул многоэтажный дом в Голосеевском районе. Виталий Кличко подчеркнул, что городские власти берут на себя расходы на восстановление дома.

В тот же день спасатели завершили работу по ликвидации последствий ракетного удара по столице.

Киев
обстрелы
война в Украине
погибшие

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