Ракетный удар по Киеву — в сети показали видео разрушенной многоэтажки

Последствия ракетной атаки в Киеве. Фото: Константин и Влада Либеровы

Россия в очередной раз обстреляла Киев сегодня, 2 января. В результате ракетной атаки разрушено здание в Соломенском районе города.

Фотографы Константин и Влада Либеровы показали, как выглядит сейчас разрушенный дом в столице после российской атаки.

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На нем можно увидеть кадры разрушенного дома и воронки от обломков ракет посреди двора.

Ракетная атака на Киев 2 января — что известно

Сегодня утром в Киеве были слышны взрывы. Украинцев предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

Также мы писали, что в результате утренней ракетной атаки обломки вражеской ракеты упали на крышу жилого дома в Киеве. Некоторые районы города остаются без света.

Кроме того, в Подольском районе столицы оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры.

Виталий Кличко рассказал, что в доме в Соломенском районе спасатели деблокировали 17 человек, а количество пострадавших увеличилось до 20 человек.

В свою очередь в КГВА рассказали о разрушительных последствиях в Киеве после очередной ракетной атаки россиян 2 января.