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Ракетный удар по Киеву — в ГСЧС завершили спасательные работы и назвали количество пострадавших

25 марта 2024 19:37
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Ракетный удар по Киеву — в ГСЧС завершили спасательные работы и назвали количество пострадавших
Работники ГСЧС разбирают завалы. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Киеве работники ГСЧС завершили аварийно-спасательные работы в Печерском районе столицы. Также спасатели подвели итоги о  пострадавших в результате попадания ракеты.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

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Как стало известно, в результате удара пострадали 10 человек, в том числе — несовершеннолетняя девушка. Еще два человека были госпитализированы.

Также в ведомстве добавили, что психологическую помощь получили 25 человек, а с места разрушения было вывезено более 580 куб.м строительных конструкций.

Ракетный удар по Киеву — последние новости

Напомним, сегодня россияне запустили по столице две баллистические ракеты, силам ПВО удалось сбить обе.

В результате падения обломков уничтоженных целей в Печерском районе полностью уничтожен спортзал.

На российское вероломство отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, а мэр столицы Виталий Кличко рассказал о последствиях атаки.

Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поделился видеозаписью, на которой дети ищут укрытия от взрывов в столице, и призвал международное сообщество предоставить Украине средства ПВО.

Киев
ГСЧС
Украина
ракета
спасатели

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