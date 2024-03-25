Ракетный удар по Киеву — в ГСЧС завершили спасательные работы и назвали количество пострадавших
В Киеве работники ГСЧС завершили аварийно-спасательные работы в Печерском районе столицы. Также спасатели подвели итоги о пострадавших в результате попадания ракеты.
Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.
Последствия ракетного удара по Киеву
Как стало известно, в результате удара пострадали 10 человек, в том числе — несовершеннолетняя девушка. Еще два человека были госпитализированы.
Также в ведомстве добавили, что психологическую помощь получили 25 человек, а с места разрушения было вывезено более 580 куб.м строительных конструкций.
Ракетный удар по Киеву — последние новости
Напомним, сегодня россияне запустили по столице две баллистические ракеты, силам ПВО удалось сбить обе.
В результате падения обломков уничтоженных целей в Печерском районе полностью уничтожен спортзал.
На российское вероломство отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, а мэр столицы Виталий Кличко рассказал о последствиях атаки.
Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поделился видеозаписью, на которой дети ищут укрытия от взрывов в столице, и призвал международное сообщество предоставить Украине средства ПВО.
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