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Киянка розповіла, як пережила ракетний удар по столиці

25 березня 2024 14:56
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Киянка розповіла, як пережила ракетний удар по столиці
Наслідки падіння уламків. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські окупанти у понеділок, 25 березня, вдарили балістичними ракетами по Києву. Внаслідок атаки відомо про десятьох постраждалих.

Місцева мешканка в коментарі Новини.LIVE розповіла, як пережила ранкову атаку.

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"Я не знаю що навіть сказати, це так страшно. Вранці встала і ці удари такі страшні й не знаєш що робити та куди бігти, які речі збирати. Дуже важко", — сказала жінка.

Киянка додала, що вона та її рідні залишилися неушкоджені.

Зазначимо, що в ДСНС заявили про збільшення кількості постраждалих під час ракетної атаки по Києву.

Нагадаємо, росіяни запустили по столиці дві балістичні ракети, силам ППО вдалося збити обидві.

Під час ракетної атаки на столицю була поранена викладачка академії декоративно-прикладного мистецтва імені Бойчука.

Для ліквідації наслідків падіння уламків у Києві перекрили вулицю Бойчука та тимчасово змінили маршрути деяких тролейбусів.

Як зазначив речник ДСНС Павло Петров, внаслідок падіння уламків було повністю знищено будівлю спортивного залу. Там поранено 16-річного підлітка.

Київ
обстріли
ППО
ракети
війна в Україні
ракетний удар

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