Россия атаковала склады в Киевской области: в воздухе обнаружили аммиак

РФ атаковала склады на Киевщине: в воздухе превышен уровень аммиака
В понедельник, 28 сентября, российские оккупанты атаковали склады в Броварском районе Киевской области. В настоящее время специалисты работают над ликвидацией последствий обстрела. Кроме того, зафиксировано незначительное превышение концентрации аммиака (NH₃) в воздухе в зоне пожара.
Об этом сообщают глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко и пресс-служба ГСЧС Киевской области, передает Новини.LIVE.
Российские удары по складам в Броварском районе
На месте российской атаки провели радиационную и химическую разведку.
"Мониторинговым постом атмосферного воздуха локально, в зоне пожара, зафиксировано незначительное превышение концентрации химического вещества аммиака NH3. По городу Бровары превышения не зафиксировано. Угрозы жизни и здоровью населения нет", — отметил Ткаченко.
При такой концентрации вещества длительное вдыхание может вызвать незначительное раздражение слизистых оболочек носа или появление лёгкого першения в горле.
Кроме того, в воздухе может ощущаться запах продуктов горения, что может вызвать дискомфорт.
Специалисты советуют держать окна и двери закрытыми до улучшения ситуации. Кроме того, не стоит долго находиться на открытом воздухе. Также важно пить достаточно воды.
"Кондиционеры следует выключить. Если дома есть очиститель воздуха, его рекомендуют включить на максимальный режим. В случае ухудшения самочувствия необходимо немедленно обратиться в медицинские учреждения!" — добавил Ткаченко.
В ГСЧС сообщили, что в пределах одного населённого пункта произошли пожары в двух складских помещениях. На месте происшествия работают подразделения радиационной, химической и биологической защиты ГСЧС.
"Спасатели продолжают работать на месте происшествия и ликвидировать последствия террора со стороны россиян. Информация обновляется", — говорится в сообщении.
Как писали Новини.LIVE, 28 сентября Россия нанесла удар по центральной части Киева. Под ударом оказалось здание Национальной академии наук Украины. В результате обстрела есть погибшая и раненые. Кроме того, известно, что травмы получил бывший секретарь СНБО и заместитель председателя Национальной академии наук Украины Владимир Горбулин.
Также сегодня противник нанес удар по больнице в центре Киева. Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров усилить давление на Россию, а также больше помогать в защите людей.