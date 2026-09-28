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Главная Киев РФ атаковала склады на Киевщине: в воздухе превышен уровень аммиака

РФ атаковала склады на Киевщине: в воздухе превышен уровень аммиака

Ua ru
28 сентября 2026 17:54
Россия атаковала склады в Киевской области: в воздухе обнаружили аммиак
Спасатели устраняют последствия российского обстрела склада в Киевской области. Фото: ГСЧС

В понедельник, 28 сентября, российские оккупанты атаковали склады в Броварском районе Киевской области. В настоящее время специалисты работают над ликвидацией последствий обстрела. Кроме того, зафиксировано незначительное превышение концентрации аммиака (NH₃) в воздухе в зоне пожара.

Об этом сообщают глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко и пресс-служба ГСЧС Киевской области, передает Новини.LIVE.

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Российские удары по складам в Броварском районе

На месте российской атаки провели радиационную и химическую разведку.

Російський обстріл Київщини 28 вересня
Ликвидация последствий российского обстрела Киевской области. Фото: ГСЧС

"Мониторинговым постом атмосферного воздуха локально, в зоне пожара, зафиксировано незначительное превышение концентрации химического вещества аммиака NH3. По городу Бровары превышения не зафиксировано. Угрозы жизни и здоровью населения нет", — отметил Ткаченко.

При такой концентрации вещества длительное вдыхание может вызвать незначительное раздражение слизистых оболочек носа или появление лёгкого першения в горле.

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Спасатели на месте российского нападения на Киевскую область. Фото: ГСЧС

Кроме того, в воздухе может ощущаться запах продуктов горения, что может вызвать дискомфорт.

Специалисты советуют держать окна и двери закрытыми до улучшения ситуации. Кроме того, не стоит долго находиться на открытом воздухе. Также важно пить достаточно воды.

Росія атакувала склади на Київщині 28 вересня
Поврежденный склад в Броварском районе. Фото: ГСЧС

"Кондиционеры следует выключить. Если дома есть очиститель воздуха, его рекомендуют включить на максимальный режим. В случае ухудшения самочувствия необходимо немедленно обратиться в медицинские учреждения!" — добавил Ткаченко.

В ГСЧС сообщили, что в пределах одного населённого пункта произошли пожары в двух складских помещениях. На месте происшествия работают подразделения радиационной, химической и биологической защиты ГСЧС.

Рятувальники на Київщині
Спасатели. Фото: ГСЧС

"Спасатели продолжают работать на месте происшествия и ликвидировать последствия террора со стороны россиян. Информация обновляется", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE, 28 сентября Россия нанесла удар по центральной части Киева. Под ударом оказалось здание Национальной академии наук Украины. В результате обстрела есть погибшая и раненые. Кроме того, известно, что травмы получил бывший секретарь СНБО и заместитель председателя Национальной академии наук Украины Владимир Горбулин.

Также сегодня противник нанес удар по больнице в центре Киева. Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров усилить давление на Россию, а также больше помогать в защите людей.

война Киевская область обстрелы Бровары загрязнение воздуха склад
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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