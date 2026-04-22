Адвокат предположил, кто должен нести ответственность за теракт в Киеве

Работа полиции после стрельбы в Киеве после стрельбы.

Адвокат Олег Мицик заявил, что ответственность за трагедию в Киеве, произошедшую во время теракта 18 апреля, не должна ограничиться только двумя полицейскими. По его словам, речь идет о целой вертикали органов, которые отвечают за обеспечение публичной безопасности.

Об этом правовед сказал в эфире "Вечір.LIVE".

Почему ответственность за трагедию в Киеве должна лечь не только на полицейских

"Очень возражаю против того, чтобы только ответственностью двух полицейских закончилась ответственность целой вертикали, которая обязана обеспечивать публичную безопасность в государстве", — сказал адвокат.

Мыцык отметил, что полицейских подозревают в служебной халатности, которая привела к гибели людей. В то же время он подчеркнул, что вопрос причинно-следственной связи является дискуссионным.

"Мне очень важно понять, скольких людей, кого конкретно гибель... — вменяют им. Или только того человека, который находился возле них, или следствие предполагает, что они должны были бы реально обезвредить этого стрелка, который стрелял из карабина. Кстати, только что адвокат сказал очень дельную вещь, что несоизмеримы боевые возможности табельного оружия полицейского и лица, совершившего террористический акт. Это не освобождает от ответственности полицейских, которые должны были бы немедленно применить оружие и принять меры для обезвреживания этого лица Думаю, все это есть в подозрении расписано, но вопрос причинной связи с гибелью людей с вот таким количеством очень дискуссионный", — подчеркнул правовед.

Он также предположил, что в действиях полицейских мог сработать человеческий фактор и паника, однако подчеркнул, что для представителей правоохранительных органов это недопустимо, ведь их обязанность — рисковать ради спасения других.

Что предшествовало

Как сообщало Новини.LIVE, в субботу 18 апреля в Голосеевском районе Киева произошел теракт. Мужчина расстреливал людей по улицам города, а затем зашел в супермаркет, где удерживал заложников, и одного из которых застрелил. Впоследствии во время спецоперации по штурму магазина, правоохранители ликвидировали нападавшего. По словам президента Украины Владимира Зеленского, злоумышленником оказался 58-летний уроженец Москвы, который долгое время проживал в Донецкой области.

Уже 20 апреля генпрокурор Украины Руслан Кравченко показал кадры, как действовали двое полицейских во время теракта (это было перед тем, как нападавший пошел в супермаркет). В частности, экипаж прибыл на вызов и на месте патрульные увидели раненых ребенка, мужчину и женщину, которые нуждались в помощи. Однако когда начались выстрелы, полицейские имея при себе огнестрельное оружие и все законные основания для его применения, фактически убежали. После этого нападающий успел убить шесть человек. За свою бездеятельность полицейские получили подозрение.

Также мы писали, что 21 апреля Печерский суд Киева избрал меру пресечения полицейскому Михаилу Дробницкому, который сбежал во время стрельбы. Речь идет о содержании под стражей с правом внесения залога.

Добавим, что адвокат полицейских, которых подозревают в служебной халатности, считает, что меры пресечения правоохранителям чрезмерно жесткие. Он анонсировал, что будет подаваться апелляция.