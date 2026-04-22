Адвокат припустив, хто має нести відповідальність за теракт у Києві

Робота поліції після стрілянини в Києві. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Адвокат Олег Мицик заявив, що відповідальність за трагедію у Києві, що сталася під час теракту 18 квітня, не повинна обмежитися лише двома поліцейськими. За його словами, мова йде про цілу вертикаль органів, які відповідають за забезпечення публічної безпеки.

Про це правознавець сказав в ефірі "Вечір.LIVE".

Чому відповідальність за трагедію у Києві має лягти не лише на поліцейських

"Надзвичайно заперечую проти того, щоб лише відповідальністю двох поліцейських закінчилася відповідальність цілої вертикалі, яка зобов'язана забезпечувати публічну безпеку в державі", — сказав адвокат.

Мицик зазначив, що поліцейських підозрюють у службовій недбалості, яка призвела до загибелі людей. Водночас він наголосив, що питання причинно-наслідкового зв'язки є дискусійним.

"Мені дуже важливо зрозуміти, скількох людей, кого конкретно загибель... — вміняють їм. Чи тільки ту людину, яка знаходилася біля них, чи слідство припускає, що вони повинні були би реально знешкодити оцього стрільця, який стріляв з карабіна. До речі, тільки що адвокат сказав дуже слушну річ, що неспівмірні бойові можливості табельної зброї поліцейського і особи, яка вчинила терористичний акт. Це не звільняє від відповідальності поліцейських, які повинні були би негайно застосувати зброю і вжити заходів для знешкодження цієї особи... Думаю, все це є в підозрі розписано, але питання причинного зв'язку з загибеллю людей із ось такою кількістю дуже дискутивне", — наголосив правознавець.

Він також припустив, що у діях поліцейських міг спрацювати людський фактор і паніка, однак наголосив, що для представників правоохоронних органів це є неприпустимим, адже їхній обов’язок — ризикувати заради порятунку інших.

Що передувало

Як повідомляло Новини.LIVE, у суботу 18 квітня у Голосіївському районі Києва стався теракт. Чоловік розстрілював людей вулицями міста, а потім зайшов у супермаркет, де утримував заручників, і одного з яких застрелив. Згодом під час спецоперації щодо штурму магазину, правоохоронці ліквідували нападника. За словами президента України Володимира Зеленського, зловмисником виявився 58-річний уродженець Москви, який тривалий час проживав в Донецькій області.

Вже 20 квітня генпрокурор України Руслан Кравченко показав кадри, як діяли двоє поліцейських під час теракту (це було перед тим, як нападник пішов до супермаркету). Зокрема, екіпаж прибув на виклик і на місці патрульні побачили поранених дитину, чоловіка та жінку, які потребували допомоги. Проте коли почалися постріли, поліцейські маючи при собі вогнепальну зброю та усі законні підстави для її застосування, фактично втекли. Після цього нападник встиг вбити шістьох осіб. За свою бездіяльність поліцейські отримали підозру.

Також ми писали, що 21 квітня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід поліцейському Михайлу Дробницькому, який втік під час стрілянини. Йдеться про тримання під вартою із правом внесення застави.

Додамо, що адвокат поліцейських, яких підозрюють у службовій недбалості, вважає, що запобіжні заходи правоохоронцям надмірно жорсткі. Він анонсував, що буде подаватися апеляція.