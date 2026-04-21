Адвокат: полицейским Киева избрали слишком жесткие меры пресечения

Адвокат и Михаил Дробницкий. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Адвокат полицейских, которых подозревают в служебной халатности во время стрельбы в Голосеевском районе Киева 18 апреля, считает, что меры пресечения правоохранителям чрезмерно жесткие. По его словам, будет подаваться апелляция.

Об этом адвокат сообщил в комментарии журналисту Новини.LIVE Дмитрию Шеремету во вторник, 21 апреля.

Меры пресечения полицейским

"Чрезмерно жесткая мера пресечения применена по своим личным характеристикам, по образу жизни, по предыдущей биографии, оба лица не заслуживали содержания под стражей", — подчеркнул адвокат.

По его словам, ничего не произошло страшного, если бы им применили домашние аресты, даже круглосуточные. Он утверждает, что это не те лица, которых нужно держать под стражей.

Адвокат говорит, что относительно фактажа, то ситуация может иметь другой вид, когда состоится полное расследование. По его словам, на стадии избрания меры пресечения стандарты совсем другие.

Журналист спросил, почему было избрано такое суровое наказание:

"Это мое мнение не только как профессионала, а как и обычного гражданина, из-за общественного резонанса. Не каждый день в Киеве убивают семерых человек, ранены еще несколько человек. Но я хочу, чтобы вы сразу понимали, оба полицейских моих подзащитных, они тоже жертвы этого террористического акта. В них стреляли, на них покушение выучено".

Адвокат считает, что в дальнейшем еще будет дана правовая оценка именно этому аспекту дела. Он сообщил, что подаст апелляционную жалобу и не исключает внесения залога в 266 тыс. грн, если удастся собрать средства.

"Но на этой стадии апелляционная жалоба оценивает не только риски, это касается мягкой или жесткой меры пресечения, но и обоснованности подозрения. Я надеюсь, что в апелляционном суде мои доводы относительно необоснованности подозрения будут услышаны", — добавил адвокат.

Как писали Новини.LIVE, в сети появилось видео, на котором видно, как двое патрульных покинули место стрельбы в Голосеевском районе Киева 18 апреля. После этого руководитель департамента патрульной полиции Евгений Жуков подал в отставку. Впоследствии его назначили советником главы Национальной полиции Украины.

Народный депутат Юлия Яцык заявила о намерении инициировать увольнение министра внутренних дел Игоря Клименко и главы Нацполиции Ивана Выговского после действий правоохранителей во время теракта.

Президент Владимир Зеленский отметил необходимость пересмотра протоколов реагирования, подготовки полицейских и правил применения оружия.

Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что двум полицейским объявлены подозрения. Клименко назвал их действия "большим стыдом", отметив, что они были психологически не готовы к реальной стрельбе.

А сегодня суд избрал меры пресечения для Анны Дудиной и Михаила Дробницкого — содержание под стражей с возможностью внесения залога в 266 тыс. грн. Кроме того, Дудина сообщила, что сейчас в патрульной полиции Киева нехватка личного состава более 60%.