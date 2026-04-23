Хотел особого отношения: Выговский о мотиве теракта в Киеве

Хотел особого отношения: Выговский о мотиве теракта в Киеве

Ua ru
Дата публикации 23 апреля 2026 08:42
Хотел особого отношения: Выговский о мотиве теракта в Киеве
Председатель Нацполиции Украины Иван Выговский. Фото: Facebook/ivan.vyhivskyi.npu

В Киеве мужчина после ссоры с соседями начал стрельбу и совершил теракт. По словам руководителя Нацполиции Ивана Выговского, выяснить мотивы стрелка можно позже, если будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Сейчас известно, что мужчина требовал к себе особого отношения и уважения.

Об этом Выговский рассказал в интервью РБК-Україна, передает Новини.LIVE.

Мотивы совершения теракта в Киеве

По словам главы Нацполиции, обычно в таких уголовных производствах, которое открыли по факту совершения теракта в Киеве, проводят комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Ее могут назначить посмертно. Именно это исследование может раскрыть подробности о возможных мотивах преступника.

Пока же, по словам Выговского, известно то, что мужчина был нереализованным. Глава Нацполиции отмечает, что он требовал к себе уважения и хотел, чтобы люди относились к нему особенно. Кроме того, несколько раз на записях нападающий повторяет, что его ударили.

Как сообщали Новини.LIVE, Иван Выговский также раскрыл, кем был стрелок. По его словам, нападавший родился в Москве. Впоследствии служил в украинской армии. Был закрытым человеком, который часто вступал в конфликты, в частности, с соседями.

Также ранее глава Национальной полиции Украины рассказал о видео, которые нашли в телефоне злоумышленника. На одном из них он идет по подъезду и называет себя "русским генералом".

Какие последствия теракта в Киеве

Добавим, что теракт в столице произошел в субботу, 18 апреля. Нападавший открыл огонь по обычным прохожим и взял в заложники людей в супермаркете. Правоохранители пытались во время переговоров заставить мужчину сдаться, однако он не согласился.

Стрелка ликвидировали спецназовцы во время штурма. В результате действий злоумышленника погибли семь человек. Кроме того, в больнице до сих пор находятся пострадавшие, среди которых — ребенок.

теракт Киев Иван Выгивский
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
