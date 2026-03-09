Видео
Главная Киев Киевлянам предлагают посетить несколько музеев бесплатно

Киевлянам предлагают посетить несколько музеев бесплатно

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 14:02
Бесплатные музеи в Киеве в марте — когда действует свободный вход
Музей Ханенко. Фото: УНИАН

В течение марта киевляне могут бесплатно посетить некоторые музеи. В то же время такой вход действует только в определенные дни месяца.

Об этом сообщает Big Kyiv, передает Новини.LIVE.

Бесплатный вход в музеи Киева

Киевляне в первую среду каждого месяца могут посетить Музей Ханенко, который расположен на улице Терещенковской, 15-17. Он представляет различные коллекции искусства Европы, Азии и Древнего мира в Украине.

Музей Ханенків
Музей Ханенко в Киеве. Фото: khanenko.museum

А в каждый третий четверг месяца можно бесплатно попасть в Музей выдающихся деятелей украинской культуры. Он расположен на улице Саксаганского, 97. Здесь жили представители украинской интеллигенции — семьи Косачей, Лысенко, Старицких, а также Панас Саксаганский.

Музей видатних діячів української культури у Києві
Музей выдающихся деятелей украинской культуры. Фото: КГГА

В последнюю среду каждого месяца каждый желающий может бесплатно посетить Национальный музей литературы Украины на улице Богдана Хмельницкого, 11. Речь идет о культурном центре, который стал центром духовного возрождения и просвещения.

Національний музей літератури України у Києві
Национальный музей литературы Украины. Фото: facebook.com/NMLUmuseumlit

Кроме того, в последнюю пятницу каждого месяца можно посетить Музей Ивана Гончара на улице Лаврской, 19. Речь идет об открытом культурно-художественном заведении образовательного, научного и рекреационного типа.

Музей Івана Гончара у Києві
Музей Ивана Гончара. Фото: starozhitnosti

В последний четверг месяца можно бесплатно посетить Музей Тараса Шевченко, который расположен на бульваре Шевченко, 12. Здесь хранится более 800 оригинальных произведений Шевченко — картины, портреты, рисунки и офорты, а также личные вещи поэта.

Музей Тараса Шевченка у Києві
Музей Тараса Шевченко. Фото: Wikimedia

События в Киеве

В столице организовали коммуникационную кампанию Veteranka "Женщины могут все!", которая рассказывает истории четырех защитниц в формате комиксов.

А 8 марта в Киеве состоялся Марш женщин. Активисты требовали, чтобы изменения в Гражданский кодекс не были рассмотрены.

Кроме того, на Киевском железнодорожном вокзале продолжается выставка, посвященная военному Дмитрию Коцюбайло. Он погиб вблизи Бахмута 7 марта 2023 года.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
