У Києві у березні можна безкоштовно відвідати музеї

Музей Ханенків. Фото: УНІАН

Упродовж березня кияни можуть безкоштовно відвідати деякі музеї. Водночас такий вхід діє лише у певні дні місяця.

Про це повідомляє Big Kyiv, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Безкоштовний вхід до музеїв Києва

Кияни у першу середу кожного місяця можуть відвідати Музей Ханенків, який розташований на вулиці Терещенківській, 15-17. Він презентує різні колекції мистецтва Європи, Азії та Давнього світу в Україні.

Музей Ханенків у Києві. Фото: khanenko.museum

А у кожен третій четвер місяця можна безкоштовно потрапити до Музею видатних діячів української культури. Він розташований на вулиці Саксаганського, 97. Тут мешкали представники української інтелігенції — родини Косачів, Лисенків, Старицьких, а також Панас Саксаганський.

Музей видатних діячів української культури. Фото: КМДА

В останню середу кожного місяця кожен охочий може безкоштовно відвідати Національний музей літератури України на вулиці Богдана Хмельницького, 11. Йдеться про культурний центр, що став осередком духовного відродження та просвітництва.

Національний музей літератури України. Фото: facebook.com/NMLUmuseumlit

Крім того, в останню пʼятницю кожного місяця можна відвідати Музей Івана Гончара на вулиці Лаврській, 19. Йдеться про відкритий культурно-мистецький заклад освітнього, наукового та рекреаційного типу.

Музей Івана Гончара. Фото: starozhitnosti

В останній четвер місяця можна безкоштовно відвідати Музей Тараса Шевченка, який розташований на бульварі Шевченка, 12. Тут зберігається понад 800 оригінальних творів Шевченка — картини, портрети, малюнки та офорти, а також особисті речі поета.

Музей Тараса Шевченка. Фото: Wikimedia

Події в Києві

У столиці організували комунікаційну кампанію Veteranka "Жінки можуть все!", яка розповідає історії чотирьох захисниць у форматі коміксів.

А 8 березня у Києві відбувся Марш жінок. Активісти вимагали, щоб зміни до Цивільного кодексу не були розглянуті.

Крім того, на Київському залізничному вокзалі триває виставка, яка присвячена військовому Дмитру Коцюбайлу. Він загинув поблизу Бахмута 7 березня 2023 року.