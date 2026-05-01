У Києві сталася стрілянина: поліція розшукує зловмисника
Дата публикации 1 мая 2026 15:25
Термінова новина
У Святошинському районі Києва сталася стрілянина. На вулиці Мрії невідомий чоловік на автомобілі Volkswagen Caddy здійснив декілька пострілів. Тепер його розшукують правоохоронці.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу поліції Києва.
"Поліція Києва розшукує водія, який здійснив постріли у Святошинському районі. Близько 14:30 до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення про те, що по вулиці Мрії невідомий чоловік на автомобілі Volkswagen Caddy здійснив декілька пострілів", – йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією постраждалих внаслідок стрільби немає.
Реклама