Видео

Главная Киев Стрельба в Киеве: прокуратура открыла уголовное производство

Стрельба в Киеве: прокуратура открыла уголовное производство

Дата публикации 18 апреля 2026 20:52
Стрельба в Киеве: прокуратура открыла уголовное производство
Как сообщили в прокуратуре, по факту расстрела гражданских и захвата заложников в Голосеевском районе столицы начато уголовное производство. Дело квалифицировали по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины - террористический акт, приведший к гибели людей.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение Руслана Кравченко.

Уголовное производство по факту стрельбы в Киеве

"Установлена личность стрелка - это мужчина 1968 года рождения, который использовал зарегистрированное огнестрельное оружие. В результате нападения погибли шесть человек. Среди них - мужчина, который скончался на месте происшествия, и женщина, которая от полученных ранений скончалась в больнице. Их сын 2015 года рождения с огнестрельным ранением находится в детском медицинском учреждении, где ему оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Новость дополняется...

Читайте также:
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Ольга Антоновская
Реклама

