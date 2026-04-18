Стрельба в Киеве: прокуратура открыла уголовное производство

Как сообщили в прокуратуре, по факту расстрела гражданских и захвата заложников в Голосеевском районе столицы начато уголовное производство. Дело квалифицировали по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины - террористический акт, приведший к гибели людей.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение Руслана Кравченко.

Уголовное производство по факту стрельбы в Киеве

"Установлена личность стрелка - это мужчина 1968 года рождения, который использовал зарегистрированное огнестрельное оружие. В результате нападения погибли шесть человек. Среди них - мужчина, который скончался на месте происшествия, и женщина, которая от полученных ранений скончалась в больнице. Их сын 2015 года рождения с огнестрельным ранением находится в детском медицинском учреждении, где ему оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.

