Война в Украине — сколько людей, связанных с КНУ, погибли с 2014 года

Прощание с погибшими преподавателями в Киеве. Фото: Новини.LIVE

С начала войны в Украине в 2014 году погибло более 220 человек, связанных с Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко. Они погибли в результате вражеских обстрелов.

Об этом сообщил ректор КНУ Владимир Бугров в комментарии для журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.

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"Более 220 людей, связанных с КНУ им. Шевченко, погибли с начала войны в 2014 году", — сказал Бугров.

Он добавил, что потеря выдающегося нейробиолога Игоря Зимы и его жены в очередной раз напоминает: абсолютно безопасных мест во время войны не существует.

По словам Бугрова, Игорь Зима был на пути к мировому признанию и мог сделать еще много открытий.

Добавим, в ночь на 1 января 2025 года российские войска нанесли удары по Киеву ударными дронами. В результате падения обломков погибли двое выдающихся университетских ученых УНИ биологии и медицины нейробиолог Игорь Зима и его жена, биохимик Олеся Сокур.

Сегодня, 6 января, в столице состоится чин похорон ученых. Церемония прощания запланирована на 10:45 на Байковом кладбище (крематорий, второй зал).

Что известно об обстрелах Киева 1 января

Напомним, 1 января российские оккупанты частично разрушили два верхних этажа жилого дома в Печерском районе. Впоследствии стало известно о пожарах в результате падения обломков "шахедов" еще и в Святошинском районе.

Кроме того, произошло возгорание на крыше Национального банка Украины. Спасатели быстро ликвидировали огонь.

В ГСЧС показали первые минуты после падения обломков БпЛА в двух районах Киева.