Теракт в Киеве: раненый мальчик и его мать увиделись онлайн

Раненые в результате теракта в Киеве. Фото: Департамент здравоохранения города Киева

В Киеве врачи организовали онлайн-встречу раненого 12-летнего мальчика и его матери, которая стала важным этапом в его психологическом восстановлении после теракта. Ребенок пострадал в результате стрельбы, произошедшей в столице в субботу, 18 апреля. Медики отмечают, что состояние мальчика пока стабильное.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Департамент здравоохранения города Киева в понедельник, 20 апреля.

Стрельба в Киеве: раненый мальчик и его мать увиделись по видео

В столичных медицинских учреждениях продолжают лечение семеро пострадавших в результате теракта в Киеве, который произошел 18 апреля. Четверо из них находятся в отделении интенсивной терапии, еще двое — в отделении политравмы.

По данным Департамента здравоохранения, 12-летнего мальчика, который получил ранения во время теракта, перевели в профильное отделение. Врачи оценивают его состояние как стабильное и положительно отмечают динамику восстановления.

Для поддержки ребенка медики организовали видеосвязь с матерью. Отмечается, что такая онлайн-встреча стала важным элементом психологической реабилитации и помогает ребенку быстрее восстанавливаться после пережитой травмы.

"На обходе маме показали мальчика онлайн.Это очень важный момент не только с медицинской, но и с психологической точки зрения. Возможность не только увидеть своего ребенка впервые после пережитого, но и убедиться, что с ним все хорошо, дает семье силы держаться", — отметила директор Департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан.

Скриншот сообщения Департамента здравоохранения города Киева/Facebook

Новини.LIVE писали, что 20 апреля в Киеве в больнице умер мужчина, которого ранили во время теракта в Голосеевском районе 18 апреля. Пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии, несмотря на усилия врачей спасти его не удалось. Следовательно, в результате теракта погибли уже семь человек.

Новини.LIVE информировали, что в субботу, 18 апреля, в Голосеевском районе Киева произошел теракт. Злоумышленник расстреливал людей по улицам города, также в одном из столичных супермаркетов он удерживал заложников. Есть погибшие и раненые.

Также Новини.LIVE сообщали, что впоследствии правоохранители ликвидировали вооруженного мужчину, который устроил стрельбу в Голосеевском районе. Злоумышленник убил людей и захватил заложников в супермаркете. Во время штурма спецназовцами КОРД он открыл огонь по полицейским, после чего был обезврежен.