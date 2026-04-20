Теракт у Києві: поранений хлопчик та його мати побачилися онлайн

Теракт у Києві: поранений хлопчик та його мати побачилися онлайн

Дата публікації: 20 квітня 2026 15:50
Теракт у Києві: поранений хлопчик та його мати побачилися онлайн
Поранені внаслідок теракту у Києві. Фото: Департамент охорони здоров'я міста Києва

У Києві лікарі організували онлайн-зустріч пораненого 12-річного хлопчика та його матері, яка стала важливим етапом у його психологічному відновленні після теракту. Дитина постраждала внаслідок стрілянини, що сталася у столиці у суботу, 18 квітня. Медики зазначають, що стан хлопчика наразі стабільний.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Департамент охорони здоров'я міста Києва у понеділок, 20 квітня.

Стрілянина у Києві: поранений хлопчик та його матір побачилися по відео

У столичних медичних закладах продовжують лікування семеро постраждалих внаслідок теракту у Києві, що стався 18 квітня. Четверо з них перебувають у відділенні інтенсивної терапії, ще двоє — у відділенні політравми.

За даними Департаменту охорони здоров'я, 12-річного хлопчика, який отримав поранення під час теракту, перевели до профільного відділення. Лікарі оцінюють його стан як стабільний і позитивно відзначають динаміку відновлення.

Для підтримки дитини медики організували відеозв’язок із матір’ю. Зазначається, що така онлайн-зустріч стала важливим елементом психологічної реабілітації та допомагає дитині швидше відновлюватися після пережитої травми.

"На обході мамі показали хлопчика онлайн. Це дуже важливий момент не лише з медичної, а й з психологічної точки зору. Можливість не лише побачити свою дитину вперше після пережитого, а й переконатися, що з ним усе добре, дає родині сили триматися", — наголосила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Тетяна Мостепан.

null
Скриншот повідомлення Департаменту охорони здоров'я міста Києва/Facebook

Новини.LIVE писали, що 20 квітня у Києві в лікарні помер чоловік, якого поранили під час теракту в Голосіївському районі 18 квітня. Постраждалий перебував у вкрай тяжкому стані, попри зусилля лікарів врятувати його не вдалося. Відтак, внаслідок теракту загинули вже семеро людей.

Новини.LIVE інформували, що у суботу, 18 квітня, у Голосіївському районі Києва стався теракт. Зловмисник розстрілював людей вулицями міста, також в одному зі столичних супермаркетів він утримував заручників. Є загиблі та поранені.

Також Новини.LIVE повідомляли, що згодом правоохоронці ліквідували озброєного чоловіка, який влаштував стрілянину в Голосіївському районі. Зловмисник убив людей і захопив заручників у супермаркеті. Під час штурму спецпризначенцями КОРД він відкрив вогонь по поліціянтах, після чого його було знешкоджено.

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
