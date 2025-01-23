Ремонт Охматдета — кто будет проектировать работы

Поврежденное здание "Охматдета" в результате обстрелов. Фото: Новини.LIVE

Проектированием ремонта детской больницы "Охматдет" будет заниматься ООО "Инжиниринговая компания "Аркон". Это обойдется в 13,77 миллиона гривен, хотя были и более дешевые предложения.

Об этом сообщает издание "Наші Гроші".

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Ремонт больницы "Охматдет"

Журналисты выяснили, что больница 20 января заключила договор с ООО "Инжиниринговая компания "Аркон" на проектирование капитального ремонта здания лечебно-диагностического комплекса стоимостью 13,77 млн грн. Проектную документацию для капитального ремонта лечебно-диагностического комплекса в Шевченковском районе должны разработать до июля 2025 года.

Отмечается, что задание на проектирование предусматривает восстановление:

поврежденных несущих конструкций,

конструктива кровли,

парапетов,

фасадных конструкций,

оконных и дверных заполнений проемов,

внутренней отделки помещений,

покрытия дорог и тротуаров,

внутренних и наружных инженерных сетей,

озеленения и элементов благоустройства в 2025-2026 годах.

"Ожидаемая стоимость закупки составляла 13,87 млн грн. На тендер пришло три фирмы. На аукционе ООО "Компания "Энергоэффективность и консалтинг" предлагало самую низкую цену 9,50 млн грн, что почти на треть, или 4,37 млн грн меньше ожидаемой суммы. Система автоматически признала эту цену как аномально низкую. Так победителем стал следующий участник "Инжиниринговая компания "Аркон" с ценой 13,77 млн грн", — говорится в материале.

Кто владеет компанией, которая будет ремонтировать "Охматдет"

По данным издания, "Инжиринговой компанией "Аркон" руководит Александр Билык, а владеет киевское ООО "Аудит-Центр" Екатерины Кизименко. Муж Екатерины — Матфей возглавляет ГП "Государственный научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт "НИИпроектреконструкция" с весны 2024 года.

Также известно, что он сын Олега Кизименко, который во времена Януковича возглавлял Управление капитального строительства Донецкой ОГА, а с 2012 года был заместителем мэра Севастополя Владимира Яцубы.

"После аннексии Крыма Россией Кизименко-старший остался на той же должности при так называемом губернаторе Сергее Меняйло, а в 2015 году был уволен. В конце концов в сентябре 2018 года Олег Кизименко был арестован в Херсоне по подозрению в государственной измене, а в декабре 2018 года — осужден на пять лет условно за сепаратизм", — говорится в материале.

Обстрел "Охматдета"

Напомним, 8 июля российская армия обстреляла Украину и попала в детскую больницу Охматдет". Разрушения были настолько сильными, что в ГСЧС заявили, что даже их опыт не предусмотрит сроки разбора завалов.

В результате этой атаки погибло 27 человек, в том числе трое детей. Еще 82 человека получили ранения.

Мониторинговая миссия ООН подтвердила, что больница "Охматдет" подверглась прямому попаданию российской ракеты. А в СБУ получили новые доказательства относительно удара оккупантов по медучреждению ракетой Х-101. В частности, на месте попадания нашли кусок двигателя