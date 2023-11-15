В Киеве парень покончил жизнь самоубийством
Сегодня в Киеве еще один молодой человек покончил жизнь самоубийством. Парня нашли повешенным в подъезде своего дома.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Еще одно самоубийство в Киеве
Как известно, сегодня, 15 ноября, в Печерском районе столицы покончил жизнь самоубийством молодой парень. Его дедушка нашел внука повешенным прямо в подъезде своего дома.
Что стало причиной трагедии, будет узнавать полиция. Вся информация уточняется.
Другие самоубийства в столице
Все чаще появляются новости о суициде подростков в Киеве. По данным полиции, таких случаев в столице в 2023 году уже зафиксировали 12. И пока правоохранители проводят следствие, психологи предостерегают — родители допускают ошибки в разговорах с собственными детьми и в выборе помощи. Специалисты предупреждают — в войну нельзя пренебрегать состоянием ребенка и обращением к врачу.
Так, 2 октября в Киеве с балкона многоэтажки выпали сестра с братом. В результате полученных травм они погибли на месте.
Уже 9 октября были найдены тела двух девушек-подростков, упавших с большой высоты. Они были обнаружены на территории строительной площадки одного из жилых комплексов в Деснянском районе столицы.
А 15 октября в Киеве девочка прыгнула с 22-го этажа дома в ЖК "Бережанский".
Кроме того, 24 октября с 13 этажа дома выпрыгнул 34-летний мужчина. Что явилось причиной такого поступка неизвестно. Он погиб мгновенно
После этого, 28 октября из окна многоэтажки выпрыгнула женщина. Она чудом уцелела, но имеет много травм.
2 ноября по улице Академика Грекова,12Б обнаружили тело парня 2002 года рождения. Предварительно он погиб в результате падения из квартиры на пятом этаже.
Однако это еще не все случаи. Совсем недавно, 3 ноября, из окна в Киеве с балкона снова выпал молодой человек. За последний месяц это уже восьмой случай самоубийства.
Советы, которые помогут спасти человека от самоубийства
На фоне участившихся случаев самоубийств, в частности, в Киеве, врач Евгений Комаровский назвал пять шагов помощи человеку, который намерен прибегнуть к суициду:
- спросить, для чего он собрался это делать;
- быть рядом;
- ограничить доступ человека ко всему, с помощью чего можно совершить самоубийство – яды, ножи, оружие, перекрыть выход на балкон;
- найти телефон горячей линии и сообщить о проблеме;
- оставаться на связи, даже если человеку стало легче.
Напомним, недавно в столице правоохранителям удалось спасти мужчину от рокового шага. Киевлянин планировал покончить с собой, прыгнув с крыши многоэтажки.
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