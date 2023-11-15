У Києві хлопець покінчив життя самогубством
Сьогодні у Києві ще один молодик покінчив життя самогубством. Хлопця знайшли повішеним у підʼїзді свого будинку.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Ще одне самогубство у Києві
Як відомо, сьогодні, 15 листопада, у Печерському районі столиці покінчив життя самогубством молодий хлопець. Його дідусь знайшов онука повішеним просто у під'їзді свого будинку.
Що стало причиною трагедії — буде дізнаватися поліція. Вся інформація уточнюється.
Інші самогубства у столиці
Все частіше з'являються новини про суїцид підлітків у Києві. За даними поліції, таких випадків у столиці у 2023 році вже зафіксували 12. І доки правоохоронці проводять слідство, психологи застерігають — батьки допускаються помилок у розмовах з власними дітьми і у виборі допомоги. Фахівці попереджають — у війну не можна нехтувати станом дитини і зверненням до лікаря.
Так, 2 жовтня у Києві з балкона багатоповерхівки випали сестра з братом. Внаслідок отриманих травм вони загинули на місці.
Вже 9 жовтня було знайдено тіла двох дівчат-підлітків, які впали з великої висоти. Їх виявили на території будівельного майданчика одного з житлових комплексів у Деснянському районі столиці.
А 15 жовтня, у Києві дівчинка стрибнула з 22-го поверху будинку в ЖК "Бережанський".
Окрім того, 24 жовтня з 13-го поверху будинку вистрибнув 34-річний чоловік. Що стало причиною такого вчинку невідомо. Він загинув миттєво
Після цього, 28 жовтня з вікна багатоповерхівки вистрибнула жінка. Вона дивом вціліла, але має багато травм.
2 листопада на вулиці Академіка Грекова,12Б виявили тіло хлопця 2002 року народження. Попередньо він загинув внаслідок падіння з квартири на п'ятому поверсі.
Однак це ще не всі випадки. Зовсім нещодавно, 3 листопада, з вікна у Києві з балкона знову випав молодий чоловік. За останній місяць це вже восьмий випадок самогубства.
Поради, які допоможуть врятувати людину від самогубства
На тлі все частіших випадків самогубств, зокрема, у Києві, лікар Євгеній Комаровський назвав п'ять кроків допомоги людині, яка має наміри вдатися до суїциду:
- запитати, навіщо він зібрався це робити;
- бути поряд;
- обмежити доступ людини до всього, за допомогою чого можна вчинити самогубство — отрути, ножі, зброю, перекрити вихід на балкон;
- знайти телефон гарячої лінії та повідомити про проблему;
- залишатися на зв'язку, навіть якщо людині полегшало.
Нагадаємо, нещодавно в столиці правоохоронцям вдалося врятувати чоловіка від фатального кроку. Киянин планував вкоротити собі віку, стрибнувши з даху багатоповерхівки.
Читайте Новини.LIVE!