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У Києві хлопець покінчив життя самогубством

15 листопада 2023 10:59
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У Києві хлопець покінчив життя самогубством
Криміналісти працюють на місті події. Фото (архівне): nupp.edu.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні у Києві ще один молодик покінчив життя самогубством. Хлопця знайшли повішеним у підʼїзді свого будинку.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали

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Ще одне самогубство у Києві

Як відомо, сьогодні, 15 листопада, у Печерському районі столиці покінчив життя самогубством молодий хлопець. Його дідусь знайшов онука повішеним просто у під'їзді свого будинку. 

Що стало причиною трагедії — буде дізнаватися поліція. Вся інформація уточнюється.

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Інші самогубства у столиці

Все частіше з'являються новини про суїцид підлітків у Києві. За даними поліції, таких випадків у столиці у 2023 році вже зафіксували 12. І доки правоохоронці проводять слідство, психологи застерігають — батьки допускаються помилок у розмовах з власними дітьми і у виборі допомоги. Фахівці попереджають — у війну не можна нехтувати станом дитини і зверненням до лікаря. 

Так, 2 жовтня у Києві з балкона багатоповерхівки випали сестра з братом. Внаслідок отриманих травм вони загинули на місці.

Вже 9 жовтня було знайдено тіла двох дівчат-підлітків, які впали з великої висоти. Їх виявили на території будівельного майданчика одного з житлових комплексів у Деснянському районі столиці.

А 15 жовтня, у Києві дівчинка стрибнула з 22-го поверху будинку в ЖК "Бережанський".

Окрім того, 24 жовтня з 13-го поверху будинку вистрибнув 34-річний чоловік. Що стало причиною такого вчинку невідомо. Він загинув миттєво 

Після цього, 28 жовтня з вікна багатоповерхівки вистрибнула жінка. Вона дивом вціліла, але має багато травм. 

2 листопада на вулиці Академіка Грекова,12Б виявили тіло хлопця 2002 року народження. Попередньо він загинув внаслідок падіння з квартири на п'ятому поверсі.

Однак це ще не всі випадки. Зовсім нещодавно, 3 листопада, з вікна у Києві з балкона знову випав молодий чоловік. За останній місяць це вже восьмий випадок самогубства. 

Поради, які допоможуть врятувати людину від самогубства

На тлі все частіших випадків самогубств, зокрема, у Києві, лікар Євгеній Комаровський назвав п'ять кроків допомоги людині, яка має наміри вдатися до суїциду:

  • запитати, навіщо він зібрався це робити;
  • бути поряд;
  • обмежити доступ людини до всього, за допомогою чого можна вчинити самогубство — отрути, ножі, зброю, перекрити вихід на балкон;
  • знайти телефон гарячої лінії та повідомити про проблему;
  • залишатися на зв'язку, навіть якщо людині полегшало.

Нагадаємо, нещодавно в столиці правоохоронцям вдалося врятувати чоловіка від фатального кроку. Киянин планував вкоротити собі віку, стрибнувши з даху багатоповерхівки. 

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