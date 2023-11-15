У Києві хлопець покінчив життя самогубством

Криміналісти працюють на місті події. Фото (архівне): nupp.edu.ua

Сьогодні у Києві ще один молодик покінчив життя самогубством. Хлопця знайшли повішеним у підʼїзді свого будинку.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Ще одне самогубство у Києві

Як відомо, сьогодні, 15 листопада, у Печерському районі столиці покінчив життя самогубством молодий хлопець. Його дідусь знайшов онука повішеним просто у під'їзді свого будинку.

Що стало причиною трагедії — буде дізнаватися поліція. Вся інформація уточнюється.

Інші самогубства у столиці

Все частіше з'являються новини про суїцид підлітків у Києві. За даними поліції, таких випадків у столиці у 2023 році вже зафіксували 12. І доки правоохоронці проводять слідство, психологи застерігають — батьки допускаються помилок у розмовах з власними дітьми і у виборі допомоги. Фахівці попереджають — у війну не можна нехтувати станом дитини і зверненням до лікаря.

Так, 2 жовтня у Києві з балкона багатоповерхівки випали сестра з братом. Внаслідок отриманих травм вони загинули на місці.

Вже 9 жовтня було знайдено тіла двох дівчат-підлітків, які впали з великої висоти. Їх виявили на території будівельного майданчика одного з житлових комплексів у Деснянському районі столиці.

А 15 жовтня, у Києві дівчинка стрибнула з 22-го поверху будинку в ЖК "Бережанський".

Окрім того, 24 жовтня з 13-го поверху будинку вистрибнув 34-річний чоловік. Що стало причиною такого вчинку невідомо. Він загинув миттєво

Після цього, 28 жовтня з вікна багатоповерхівки вистрибнула жінка. Вона дивом вціліла, але має багато травм.

2 листопада на вулиці Академіка Грекова,12Б виявили тіло хлопця 2002 року народження. Попередньо він загинув внаслідок падіння з квартири на п'ятому поверсі.

Однак це ще не всі випадки. Зовсім нещодавно, 3 листопада, з вікна у Києві з балкона знову випав молодий чоловік. За останній місяць це вже восьмий випадок самогубства.

Поради, які допоможуть врятувати людину від самогубства

На тлі все частіших випадків самогубств, зокрема, у Києві, лікар Євгеній Комаровський назвав п'ять кроків допомоги людині, яка має наміри вдатися до суїциду:

запитати, навіщо він зібрався це робити;

бути поряд;

обмежити доступ людини до всього, за допомогою чого можна вчинити самогубство — отрути, ножі, зброю, перекрити вихід на балкон;

знайти телефон гарячої лінії та повідомити про проблему;

залишатися на зв'язку, навіть якщо людині полегшало.

Нагадаємо, нещодавно в столиці правоохоронцям вдалося врятувати чоловіка від фатального кроку. Киянин планував вкоротити собі віку, стрибнувши з даху багатоповерхівки.