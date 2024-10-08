Мосты Метро и Патона в Киеве могут упасть — подробно о ситуации

Мост Патона в Киеве. Иллюстративное фото: kyivmaps.com

Мосты Метро и Патона в Киеве эксплуатируются уже более 60 лет и находятся в аварийном состоянии. Эксперты бьют тревогу относительно состояния мостов и указывают на необходимость проведения их срочного ремонта.

Об этом сообщает ТСН.

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По данным эксперта по вопросам инфраструктуры Олега Попенко, еще в 2019-2020 годах киевские власти заявляли, что 95% мостов и мостовых переходов в Киеве нуждаются в немедленном капитальном ремонте.

Тогда соответствующие специалисты изучили ситуацию с мостами в Общественном совете при КГГА и настаивали на немедленном проведении технического осмотра и аудита всей критической инфраструктуры. Однако, как сказал Попенко, тогда к ним никто не прислушался.

"Уже тогда ситуация с мостами в Киеве была крайне сложной. Сейчас она уже не просто критическая, а катастрофическая. Поэтому нуждается в немедленном вмешательстве. При чем не только со стороны города, но и государства", — подчеркнул эксперт.

В каком состоянии мост Патона

Ссылаясь на слова Попенко, издание отметило, что сейчас мост Патона уже не выдерживает того количества транспорта, который по нему курсирует даже после установленных ограничений.

Поврежденный мост Патона в Киеве. Фото: t.me/now_kyiv

"На мосту Патона закрыли движение транспорта по обеим его крайним полосам, потому что он просто может развалиться. Такое сужение — это временное спасение, но ведь в таком режиме мост функционирует уже четыре года и никто с ним ничего не делает", — отметил специалист.

Когда последний раз осматривали мост Метро

По словам Попенко, мост Метро тоже не в лучшем состоянии, а по нему курсируют поезда метро, что очень опасно.

Мост Метро в Киеве. Фото: УНИАН

Последнее обследование этого моста было в 2023 году. Как сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры, это было сделано в составе разработки проектно-сметной документации по объекту: "Реставрация с приспособлением автопроездов моста Метро через реку Днепр" (Противоаварийные работы).

"По результатам заключений обследования установлено, что остаточный ресурс сооружения исчерпан. Мост работает в ограниченном режиме по весу", — сообщил заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Роман Лелюк.

Он также добавил, что до момента реставрации с приспособлением моста, с целью недопущения аварийных ситуаций и неконтролируемых разрушений на сооружении, а также для возможности не закрывать движение на мосту, по состоянию на сегодняшний день, согласно разработанному проекту, на объекте выполняются противоаварийные работы, в рамках которых будут установлены временные металлические поддерживающие конструкции в отдельных аварийных прогонах.

Напомним, по данным последних исследований, мосты в Киеве находятся в критическом состоянии. Депутат Киевсовета рассказал, по каким мостам лучше не ездить вообще для собственной безопасности.

Также стало известно, что дальше будут делать столичные власти с аварийными мостами Патона и Метро. Также мы рассказывали, как киевляне просят хоть как-то усовершенствовать мост Патона и зарегистрировали соответствующую петицию.