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В Киеве мосты Патона и Метро на грани падения — что планирую делать власти

8 октября 2024 09:04
Карина Приходько - Редактор
Мосты Метро и Патона в Киеве могут упасть — подробно о ситуации
Мост Патона в Киеве. Иллюстративное фото: kyivmaps.com
Карина Приходько - Редактор

Мосты Метро и Патона в Киеве эксплуатируются уже более 60 лет и находятся в аварийном состоянии. Эксперты бьют тревогу относительно состояния мостов и указывают на необходимость проведения их срочного ремонта.

Об этом сообщает ТСН.

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Какая ситуация с мостами в Киеве

По данным эксперта по вопросам инфраструктуры Олега Попенко, еще в 2019-2020 годах киевские власти заявляли, что 95% мостов и мостовых переходов в Киеве нуждаются в немедленном капитальном ремонте.

Тогда соответствующие специалисты изучили ситуацию с мостами в Общественном совете при КГГА и настаивали на немедленном проведении технического осмотра и аудита всей критической инфраструктуры. Однако, как сказал Попенко, тогда к ним никто не прислушался.

"Уже тогда ситуация с мостами в Киеве была крайне сложной. Сейчас она уже не просто критическая, а катастрофическая. Поэтому нуждается в немедленном вмешательстве. При чем не только со стороны города, но и государства", — подчеркнул эксперт.

В каком состоянии мост Патона

Ссылаясь на слова Попенко, издание отметило, что сейчас мост Патона уже не выдерживает того количества транспорта, который по нему курсирует даже после установленных ограничений.

городов Патона в Киеве
Поврежденный мост Патона в Киеве. Фото: t.me/now_kyiv

"На мосту Патона закрыли движение транспорта по обеим его крайним полосам, потому что он просто может развалиться. Такое сужение — это временное спасение, но ведь в таком режиме мост функционирует уже четыре года и никто с ним ничего не делает", — отметил специалист.

Когда последний раз осматривали мост Метро

По словам Попенко, мост Метро тоже не в лучшем состоянии, а по нему курсируют поезда метро, что очень опасно.

мост Метро Киев
Мост Метро в Киеве. Фото: УНИАН

Последнее обследование этого моста было в 2023 году. Как сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры, это было сделано в составе разработки проектно-сметной документации по объекту: "Реставрация с приспособлением автопроездов моста Метро через реку Днепр" (Противоаварийные работы).

"По результатам заключений обследования установлено, что остаточный ресурс сооружения исчерпан. Мост работает в ограниченном режиме по весу", — сообщил заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Роман Лелюк.

Он также добавил, что до момента реставрации с приспособлением моста, с целью недопущения аварийных ситуаций и неконтролируемых разрушений на сооружении, а также для возможности не закрывать движение на мосту, по состоянию на сегодняшний день, согласно разработанному проекту, на объекте выполняются противоаварийные работы, в рамках которых будут установлены временные металлические поддерживающие конструкции в отдельных аварийных прогонах.

Напомним, по данным последних исследований, мосты в Киеве находятся в критическом состоянии. Депутат Киевсовета рассказал, по каким мостам лучше не ездить вообще для собственной безопасности.

Также стало известно, что дальше будут делать столичные власти с аварийными мостами Патона и Метро. Также мы рассказывали, как киевляне просят хоть как-то усовершенствовать мост Патона и зарегистрировали соответствующую петицию.

Киев мост ремонт авария КГГА деньги

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