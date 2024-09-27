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В Киеве могут в любой момент упасть два моста — что их разрушает

27 сентября 2024 10:52
Анастасия Постоенко - Редактор
Аварийные мосты в Киеве — эксперты назвали объекты в критическом состоянии
Ремонтные работы на мосту. Фото иллюстративное: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Анастасия Постоенко - Редактор

В Киеве два моста из пяти находятся в критическом состоянии. Мост Патона и Метро, которые протягиваются через Днепр, могут рухнуть в любой момент, что создает опасность для водителей авто.

Об этом говорится в материале УНИАН.

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Летом в 2023 году Комиссия по проверке состояния мостовых сооружений проанализировала 26 тысяч мостов в Украине, где 9% из них находятся в аварийном состоянии, среди которых оказались столичные мосты Патона и Метро. Там была обнаружена серьезная коррозия балок, трещины на опорах и крошение бетона. Несмотря на это, мосты не перекрыли, они до сих пор в активном пользовании — по ним ежедневно проезжает более 100 тысяч автомобилей.

В Киеве простираются пять мостов через реку Днепр: Дарницкий, Северный, Южный, Патона, Метро.

Мост Патона и городов Метро являются самыми старыми в Киеве

Мост Патона построили в 1953 году, а мост Метро — в 1965 году. Они находятся в критическом состоянии. При оценке состояния инфраструктуры эксперты руководствуются пятью уровнями — от нового и исправного, что является первым уровнем состояния до совершенно нетрудоспособного. Безопасность мостов Метро и Патона оценили пятым, худшим уровнем.

Впрочем, Южный мост, который открыли в 1990 году и движение которым ограничили, а также Северный мост в 1976 году тоже нуждаются в качественных комплексных ремонтных работах. В лучшем состоянии только Дарницкий мост, который открыли в 2010 году.

Мост Метро
Мост Метро в Киеве. Фото: Wikimedia Commons

Транспортный эксперт заявил, что мосты могут упасть прямо сейчас. Хуже всего то, что никто не может предсказать, когда это произойдет.

"Пессимистический сценарий для таких объектов – это то, что они упадут уже сегодня. По реалистичному сценарию, пожалуй, мы можем надеяться, что еще несколько лет ничего не произойдет. Но хуже всего в этой ситуации – непредсказуемость. Мосты не предупреждают, что они упадут", — сказал инженер и транспортный эксперт Дмитрий Беспалов.

Мост Патона почти прогнил коррозией

Также транспортный эксперт добавил, что ознакомился с отчетом обследования моста Патона за 2020 год.

"Я видел тот отчет, он очень страшный. Там коррозия некоторых элементов составляет под 80%. Там был серьезный обзор с водолазами, которые обследовали опоры ультразвуком. Но, тем не менее, весь объект невозможно проверить. Можно какие-то отдельные узлы посмотреть, но что происходит внутри конструкции под бетоном, на самом деле, неизвестно", — сказал Беспалов.

Мост Патона
Мост Патона в Киеве. Фото: Wikimedia Commons

В "Киевавтодоре" ответили, что мост Патона функционирует в ограниченном режиме — им запретили движение грузового транспорта и установили ограничительные наливные барьеры с запрещением движения автотранспорта в первых полосах движения проезжей части.

Мост Метро и Патона не доживут до своей 100-летней гарантии

Сроки эксплуатации мостов Патона и Метро еще не вышли, поскольку, как правило, мосты строят с расчетом на 100 лет. Однако они уже сейчас в аварийном состоянии из-за неправильной нагрузки на них. Поскольку их строили в 60-х годах, инженеры не учитывали, что в будущем будет гораздо больше машин, поэтому мосты сносились в разы быстрее.

"Они рассчитывались, возможно, на 20-30 тысяч автомобилей. Но уже в наше время, например, до полномасштабной войны каждый из этих мостов пропускал около 100 тысяч", — сказал транспортный эксперт.

Кроме того, за мостами не ухаживали должным образом: там не восстанавливали своевременно гидроизоляцию, не чистили дренажи и другие работы. Лишь на мосту Патона несколько раз прорывало инженерные сети.

Чем занимаются власти Киева для безопасности мостов

Генеральный директор коммунальной корпорации "Киевавтодор" Александр Федоренко в комментарии ответил журналистам УНИАН, что на аварийной гонке моста Метро установят временные металлические поддерживающие конструкции. На объекте приступили к обустройству строительных площадок. Впрочем такие действия не ликвидируют проблему целиком.

Дмитрий Беспалов заявил, что мост Метро и Патона нужно восстанавливать полностью. Однако проблема в том, что у них статус памятника архитектуры, поэтому их можно только реставрировать, поскольку реконструкция или капитальный ремонт для таких не предусмотрена.

"В случае моста Патона, с него снимут все конструкции, находящиеся на опорах. Это балки и плиты. Точнее, некоторые балки инженеры думают, что можно сохранить. Железобетонную плиту надо будет снять. Сверху положить новые балки, рядом со старыми, которые, возможно, сохранятся. Сверху положить металлическую ортотропную плиту, которая намного легче чем железобетонная плита. Поэтому, поскольку нагрузка на опоры станет меньше, то мост сможет еще простоять где-то 50 лет. Возможно, такой ремонт или реставрация дадут гарантию", — сказал эксперт.

Ремонтировать мост Патона и Метро — дорогое удовольствие, которое не интересует Кличко

Специалистка в области градостроительства Анна Минюкова сказала, что ремонт моста Метро обойдется для бюджета Киева в 500 млн долларов, что в настоящее время равно 20 млрд гривен. А чтобы бюджет "не растягивался", работы нужно проделать в течение трех строительных сезонов.

"В настоящее время город не может обеспечить стабильное финансирование в таких объемах для ремонта даже одного из мостов. Комплексный ремонт также нуждается в Северном и Южном мостовых переходах. А взятые на себя государством обязательства по ремонту моста Патона не выполняются, ведь государственный бюджет пока также не имеет возможности обеспечить финансирование", — сказала Анна Минюкова.

Несмотря на это, власти Киева почему-то готовы тратить деньги на объекты, которые не являются первоочередными вместо ремонта значимых мостов для транспорта и киевлян. Так, в столице появились новые декоративные мосты — Хвиля между парком "Наталка" и Оболонским островом и Стеклянный через Владимирский спуск. Более того, в Киеве немало путепроводов и эстакад тоже нужно срочно ремонтировать, но Виталий Кличко упорно тратит средства на новые клумбы, тротуары и т.д.

Напомним, стало известно, что дальше будут делать столичные власти с аварийными мостами Патона и Метро. Также мы рассказывали, как киевляне просят хоть как-то усовершенствовать мост Патона и зарегистрировали соответствующую петицию.

Виталий Кличко Киев мост авария мост Патона мост Метро

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