Полиция Киева проводит обыски у владельцев и строительной компании из-за сноса усадьбы Зеленских

Усадьба Зеленских в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве правоохранители проводят следственные действия в уголовном производстве, начатом по факту незаконного сноса усадьбы Зеленских. Полицейские проводят обыски у владельцев дома и строительной компании, которая осуществляла демонтаж.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram в понедельник, 22 июля.

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Сообщение в полицию о сносе дома, расположенного в пределах Исторического ареала города, поступило 19 июля. Правонарушители без разрешения разрушили усадьбу, на которую судом был наложен арест.

Усадьба Зеленских в Киеве. Фото: t.me/gunpKyiv

"Полиция и прокуратура трижды обращались в суд о наложении ареста на земельный участок и здание по указанному адресу. Впрочем, по ходатайству адвокатов владельцев дома, суд его отменял. Последний раз, 18 января и 19 февраля по инициативе полиции и прокуратуры на земельный участок и дом был наложен новый арест с запретом осуществления любых действий", — говорится в сообщении.

Правоохранители и фигурант. Фото: t.me/gunpKyiv

В полиции подчеркнули, что уголовное производство осуществляется по трем статьям Уголовного кодекса Украины — по факту умышленного незаконного уничтожения объектов культурного наследия; самопроизвольного строительства; по факту незаконных действий по имуществу, на которое наложен арест.

Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, 19 июля неизвестные снесли исторический дом на улице Александра Конисского в Киеве с помощью тяжелой строительной техники. Полиция начала уголовное производство и изъяла технику.

Впоследствии в Киеве прошла акция протеста, направленная против городского головы Виталия Кличко. Несколько сотен человек выкрикивали лозунги, в частности, называя мэра столицы "мародером".

В Киеве прокуроры начали уголовное производство по факту сноса усадьбы Зеленских, несмотря на арест. Проведение любых строительных работ там незаконно.

Городские власти Киева будут подавать в суд на застройщика, незаконно снесшего усадьбу Зеленских. Власти потребуют отстроить усадьбу и привлечь виновных к ответственности.