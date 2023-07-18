В Киеве потратили 2,6 млн грн на укрытие, которым нельзя пользоваться

Укрытие в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В столице нашлось укрытие, которое оказалось полностью непригодным для этого. Оказалось, что бомбоубежище не может выполнять свои функции, поскольку находится в неправильном месте.

Об этом сообщает депутат Киевсовета, руководитель временной контрольной комиссии по проверке использования бюджетных средств для обустройства укрытий Леонид Емец.

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В Голосеевском районе по улице Виктора Забилы на укрытие потратили 2,6 миллиона гривен из городского бюджета.

В ходе расследования выяснилось, что это помещение не может быть укрытием, ведь здесь всего один вход, аварийного выхода нет.

"Помещение (Ред.) не соответствует нормам, которые четко прописаны согласно рекомендациям ГСЧС относительно порядка определения помещений, которые могут быть самым простым укрытием", — говорит депутат.

Так что вопрос, для чего в этом помещении сделали ремонт за бюджетные средства, остается открытым.

Напомним, ранее мы писали, что киевский городской голова Виталий Кличко сообщал, сколько процентов из выделенных средств на ремонт столичных укрытий было израсходовано. По словам Кличко, районы освоили средства на ремонт укрытий менее чем на 10%.

Ремонт укрытия в Оболонском районе столицы можно назвать фактически золотым. Туда ведь закупили лавочки по семь тысяч гривен за штуку.

Также в киевских бомбоубежищах нашли двери в туалет более 20 тысяч гривен и "накрутку" на цену в размере 400%.

А управление образования Днепровской РГА в Киеве приобрело раций для трех укрытий более миллиона гривен. За штуку отдали полторы тысячи долларов.