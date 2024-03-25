В Киеве в результате ракетной атаки полностью уничтожен спортивный зал, — ГСЧС

Здание, на которое упали обломки. Фото: Новини.LIVE

Российские захватчики в понедельник, 25 марта, атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате падения обломков в одном из районов полностью уничтожено здание спортивного зала.

Об этом заявил спикер ГСЧС Павел Петров в комментарии Новини.LIVE.

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Падение обломков в Киеве 25 марта

"Пока не можем сказать, что именно это было, но в результате вражеских обстрелов произошло попадание в трехэтажное административное здание. Это спортивный зал — он уничтожен до первого этажа", — сказал он.

По предварительной информации, четыре человека пострадали, из которых 16-летний ребенок. Два человека обратились за медицинской помощью.

По словам Петрова, спасатели продолжают аварийно-розыскные работы, разбираются завалы. На месте привлечены все соответствующие службы — Нацполиция, КАРС, Красный Крест и медики.

"Предварительная площадь разрушения составляет 100 квадратных метров. От ГСЧС привлечены восемь единиц техники, а также почти 50 спасателей", — добавил он.

Напомним, россияне запустили по столице две баллистические ракеты, силам ПВО удалось сбить обе.

Также мы писали, что в результате ракетного удара в Печерском районе было повреждено нежилое здание.

В Соломенском районе поврежден многоэтажный дом. А в Днепровском и Голосеевском районах зафиксировано падение обломков.

Кроме того, для ликвидации последствий падения обломков в Киеве временно сменили маршруты некоторых троллейбусов.