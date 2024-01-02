В Киеве в результате вражеских обстрелов погибла женщина, — Кличко
В Киеве из-за российского ракетного удара в карете "скорой" умерла пожилая женщина. Как известно, оккупанты обстреляли столицу сегодня, 2 января.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Сколько человек пострадало в Киеве в результате атаки 2 января
По его словам, в Соломенском районе женщине начали оказывать медицинскую помощь, однако не смогли ее спасти.
Пока уже известно о 27 пострадавших в результате ракетной атаки РФ. Всех их госпитализировали в больницу.
Ракетная атака на Киев — что известно
Сегодня утром в Киеве были слышны взрывы. Украинцев предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. Во всех областях объявлена воздушная тревога.
Также мы писали, что в результате утренней ракетной атаки обломки вражеской ракеты упали на крышу жилого дома в Киеве. Некоторые районы города остаются без света.
Кроме того, в Подольском районе столицы оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры.
В свою очередь фотографы Константин и Влада Либеровы показали, как выглядит сейчас разрушенный дом в столице после российской атаки.
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