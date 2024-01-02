В Киеве в результате вражеских обстрелов погибла женщина, — Кличко

Последствия ракетных ударов в Киеве. Фото: Игорь Клименко

В Киеве из-за российского ракетного удара в карете "скорой" умерла пожилая женщина. Как известно, оккупанты обстреляли столицу сегодня, 2 января.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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По его словам, в Соломенском районе женщине начали оказывать медицинскую помощь, однако не смогли ее спасти.

Пока уже известно о 27 пострадавших в результате ракетной атаки РФ. Всех их госпитализировали в больницу.

Скриншот сообщения из Telegram Виталия Кличко

Ракетная атака на Киев — что известно

Сегодня утром в Киеве были слышны взрывы. Украинцев предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. Во всех областях объявлена воздушная тревога.

Также мы писали, что в результате утренней ракетной атаки обломки вражеской ракеты упали на крышу жилого дома в Киеве. Некоторые районы города остаются без света.

Кроме того, в Подольском районе столицы оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры.

В свою очередь фотографы Константин и Влада Либеровы показали, как выглядит сейчас разрушенный дом в столице после российской атаки.