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В Киеве в результате вражеских обстрелов погибла женщина, — Кличко

2 января 2024 10:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Киеве в результате вражеских обстрелов погибла женщина, — Кличко
Последствия ракетных ударов в Киеве. Фото: Игорь Клименко
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Киеве из-за российского ракетного удара в карете "скорой" умерла пожилая женщина. Как известно, оккупанты обстреляли столицу сегодня, 2 января.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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По его словам, в Соломенском районе женщине начали оказывать медицинскую помощь, однако не смогли ее спасти.

 

Пока уже известно о 27 пострадавших в результате ракетной атаки РФ. Всех их госпитализировали в больницу.

последствия обстрелов в Киеве
Скриншот сообщения из Telegram Виталия Кличко

Ракетная атака на Киев — что известно

Сегодня утром в Киеве были слышны взрывы. Украинцев предупредили об угрозе применения баллистического вооружения. Во всех областях объявлена воздушная тревога.

Также мы писали, что в результате утренней ракетной атаки обломки вражеской ракеты упали на крышу жилого дома в Киеве. Некоторые районы города остаются без света.

Кроме того, в Подольском районе столицы оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры.

В свою очередь фотографы Константин и Влада Либеровы показали, как выглядит сейчас разрушенный дом в столице после российской атаки.

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