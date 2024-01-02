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У Києві внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка, — Кличко

2 січня 2024 10:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Києві внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка, — Кличко
Наслідки ракетного удару в Києві. Фото: Ігор Клименко
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Києві через російський ракетний удар в кареті "швидкої" померла жінка похилого віку. Як відомо, окупанти обстріляли столицю сьогодні, 2 січня.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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За його словами, у Солом'янському районі жінці почали надавати медичну допомогу, проте не змогли її врятувати.

 

Наразі вже відомо про 27 постраждалих внаслідок ракетної атаки РФ. Всіх їх шпиталізували до лікарні. 

наслідки обстрілів у Києві
Скриншот допису з Telegram Віталія Кличка

Ракетна атака на Київ — що відомо

Сьогодні зранку в Києві було чутно вибухи. Українців попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. У всіх областях оголошено повітряну тривогу. 

Також ми писали, що внаслідок ранкової ракетної атаки уламки ворожої ракети впали на дах житлового будинку у Києві. Деякі райони міста також залишаються без світла.

Крім того, у Подільському районі столиці окупанти влучили в об'єкт цивільної інфраструктури.

Своєю чергою фотографи Костянтин та Влада Ліберови показали, який вигляд зараз має зруйнований будинок у столиці після російської атаки.

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