У Києві внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка, — Кличко

Наслідки ракетного удару в Києві. Фото: Ігор Клименко

У Києві через російський ракетний удар в кареті "швидкої" померла жінка похилого віку. Як відомо, окупанти обстріляли столицю сьогодні, 2 січня.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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За його словами, у Солом'янському районі жінці почали надавати медичну допомогу, проте не змогли її врятувати.

Наразі вже відомо про 27 постраждалих внаслідок ракетної атаки РФ. Всіх їх шпиталізували до лікарні.

Скриншот допису з Telegram Віталія Кличка

Ракетна атака на Київ — що відомо

Сьогодні зранку в Києві було чутно вибухи. Українців попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. У всіх областях оголошено повітряну тривогу.

Також ми писали, що внаслідок ранкової ракетної атаки уламки ворожої ракети впали на дах житлового будинку у Києві. Деякі райони міста також залишаються без світла.

Крім того, у Подільському районі столиці окупанти влучили в об'єкт цивільної інфраструктури.

Своєю чергою фотографи Костянтин та Влада Ліберови показали, який вигляд зараз має зруйнований будинок у столиці після російської атаки.