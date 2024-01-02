У Києві внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка, — Кличко
У Києві через російський ракетний удар в кареті "швидкої" померла жінка похилого віку. Як відомо, окупанти обстріляли столицю сьогодні, 2 січня.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Скільки людей постраждало у Києві внаслідок атаки 2 січня
За його словами, у Солом'янському районі жінці почали надавати медичну допомогу, проте не змогли її врятувати.
Наразі вже відомо про 27 постраждалих внаслідок ракетної атаки РФ. Всіх їх шпиталізували до лікарні.
Ракетна атака на Київ — що відомо
Сьогодні зранку в Києві було чутно вибухи. Українців попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. У всіх областях оголошено повітряну тривогу.
Також ми писали, що внаслідок ранкової ракетної атаки уламки ворожої ракети впали на дах житлового будинку у Києві. Деякі райони міста також залишаються без світла.
Крім того, у Подільському районі столиці окупанти влучили в об'єкт цивільної інфраструктури.
Своєю чергою фотографи Костянтин та Влада Ліберови показали, який вигляд зараз має зруйнований будинок у столиці після російської атаки.
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