Ракетный удар по Киеву 8 июля – сколько людей до сих пор остаются в больницах

Последствия удара по Киеву 8 июля. Фото: Новини.LIVE

Ровно две недели назад, 8 июля, российские захватчики нанесли ракетный удар по Киеву. В больницах столицы до сих пор находятся 16 человек.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации в понедельник, 22 июля.

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"Прошло ровно две недели после массированного ракетного удара российских извергов по Киеву. По состоянию на утро 22.07.2024 в больницах столицы остается 16 пострадавших", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что среди пострадавших есть двое детей. Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии.

Скриншот сообщения КМВА

Удар по Киеву 8 июля — что известно

Напомним, в понедельник утром, 8 июля, в нескольких районах Киева раздались взрывы. В результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.

В частности, во время ракетной атаки российские захватчики попали в здание детской больницы "Охматдет".

Впоследствии мониторинговая миссия ООН подтвердила, что больница "Охматдет" испытала прямое попадание российской ракеты. А в СБУ получили новые доказательства удара оккупантов по медучреждению ракетой Х-101. В частности, на месте попадания был найден кусок двигателя.

В то же время, Россия начала распространять дезинформацию о работе украинского ПВО во время масштабного удара 8 июля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такими действиями в Кремле снова "продемонстрировали свой цинизм".