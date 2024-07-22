Ракетный удар по Киеву 8 июля – сколько людей до сих пор остаются в больницах

В КМВА назвали количество пострадавших, которые остаются в больницах после удара по Киеву 8 июля
Ровно две недели назад, 8 июля, российские захватчики нанесли ракетный удар по Киеву. В больницах столицы до сих пор находятся 16 человек.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации в понедельник, 22 июля.
Сколько человек находятся в больницах после удара по Киеву 8 июля
"Прошло ровно две недели после массированного ракетного удара российских извергов по Киеву. По состоянию на утро 22.07.2024 в больницах столицы остается 16 пострадавших", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что среди пострадавших есть двое детей. Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии.
Удар по Киеву 8 июля — что известно
Напомним, в понедельник утром, 8 июля, в нескольких районах Киева раздались взрывы. В результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.
В частности, во время ракетной атаки российские захватчики попали в здание детской больницы "Охматдет".
Впоследствии мониторинговая миссия ООН подтвердила, что больница "Охматдет" испытала прямое попадание российской ракеты. А в СБУ получили новые доказательства удара оккупантов по медучреждению ракетой Х-101. В частности, на месте попадания был найден кусок двигателя.
В то же время, Россия начала распространять дезинформацию о работе украинского ПВО во время масштабного удара 8 июля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такими действиями в Кремле снова "продемонстрировали свой цинизм".
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