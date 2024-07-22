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У КМВА назвали кількість постраждалих, які залишаються у лікарнях після удару по Києву 8 липня

22 липня 2024 14:09
Катерина Османська - Редактор
Ракетний удар по Києві 8 липня - скільки людей досі залишаються в лікарнях
Наслідки удару по Києву 8 липня. Фото: Новини.LIVE
Катерина Османська - Редактор

Рівно два тижні тому, 8 липня, російські загарбники завдали ракетного удару по Києву. Наразі в лікарнях столиці досі перебувають 16 людей.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації у понеділок, 22 липня. 

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Скільки людей перебувають в лікарнях після удару по Києву 8 липня

"Минуло рівно два тижні після масованого ракетного удару російських нелюдів по Києву. Станом на ранок 22.07.2024 в лікарнях столиці залишається 16 постраждалих", — йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що серед постраждалих є двоє дітей. Двоє дорослих знаходяться у важкому стані. 

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Скриншот допису КМВА

Удар по Києву 8 липня — що відомо

Нагадаємо, у понеділок зранку, 8 липня, у кількох районах Києва пролунали вибухи. Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків у Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.

Зокрема, під час ракетної атаки російські загарбники влучили у будівлю дитячої лікарні "Охматдит".

Згодом моніторингова місія ООН підтвердила, що лікарня "Охматдит" зазнала прямого влучання російської ракети. А в СБУ отримали нові докази щодо удару окупантів по медзакладу ракетою Х-101. Зокрема, на місці влучання знайшли шматок двигуна.

Водночас Росія почала поширювати дезінформацію щодо роботи української ППО під час масштабного удару 8 липня. Президент України Володимир Зеленський заявив, що такими діями у Кремлі знову "продемонстрували свій цинізм".

Київ обстріли війна в Україні Охматдит ракетний удар

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