Когда откроют метро в Киеве – что с синей веткой

Заседание ВСК ВРУ по Киеву. Фото: Новини.LIVE

Аварию на синей ветке столичного метро можно было бы избежать, но главный инженер подземки Виктор Выговский считает, что ситуация была не требующей серьезного вмешательства. Он сравнил аварию между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" с насморком.

Такое заявление он сделал во время заседания ВСК Верховной Рады по Киеву, передает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Авария на синей ветке метро

"По оценке необходимости принятия мер — там был насморк и не было ничего такого, чтобы нужно было обращаться к врачу и делать операции. Зачем обращаться в консилиум, чтобы говорить полечите мне насморк?", — сказал он, описывая ситуацию с аварийностью столичной подземки.

Добавим, что на этом же мероприятии присутствовал мэр столицы Виталий Кличко, который также высказался по поводу работы синей ветки. По его словам, метро будет восстановлено уже к концу лета 2024 года.

Напомним, что закрыли часть синей ветки в декабре 2023 года. Остановили движение поездов метро между станциями "Теремки" и "Демеевская". Между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская" произошла разгерметизация тоннеля, в результате чего пути быстро затапливались водой.

Ранее при принятии бюджета столицы на 2024 год "Киевский метрополитен" не получил ни одной гривны на ремонт поврежденного участка.

Добавим, накануне Кличко осмотрел площадку возле станции метро "Демеевская", где ведутся ремонтные работы.

Также мы писали, что в Киеве подтопило еще одну станцию метро. В этот раз очевидцы заметили, что на станции метро "Выдубичи" с потолка течет вода.