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В МВД рассказали подробности происшествия в суде Киева

5 июля 2023 20:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В МВД рассказали подробности происшествия в суде Киева
Министр внутренних дел Игорь Клименко. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министр внутренних дел Игорь Клименко провел пресс-конференцию после событий в Шевченковском суде Киева. Он рассказал, что там происходило в течение нескольких часов.

Об этом пишут СМИ.

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История событий

После окончания заседания Игорь Гуменюк сначала закрылся в туалете, после чего выбросил взрывное устройство в сторону охраны. Произошло два взрыва. Затем он попытался уйти из зала суда, но его задержали сопровождающие с помощью предупредительного выстрела в воздух, после чего он забаррикадировался.

Далее сотрудники спецподразделения КОРД пытался снять блокировку, так как он не поддавался на попытки связи. После открытия двери Гуменюк бросил взрывчатку в направлении КОРД, в результате чего военные получили ранения.

В итоге Игорь Гуменюк подорвал себя и погиб на месте. Сотрудникам полиции предстоит выяснить, как подсудимый смог пронести взрывчатку в здание суда.

Напомним, что 5 июля в Киеве прогремел взрыв в помещении суда. Это произошло в Шевченковском районе столицы. На инцидент сразу отреагировали министр внутренних дел Игорь Клименко и администрация столицы. Сообщалось, что доставленный на судебное заседание мужчина взорвал неизвестное устройство. На место происшествия сразу приехали все необходимые спасательные службы.

После этого адвокат мужчины, устроившего взрыв в столичном суде, прокомментировал произошедшее. По его словам, он узнал об инциденте тогда, когда заседание уже завершилось.

Позже появилась информация о пострадавших в результате взрыва.

Добавим, что на место происшествия сразу приехали все необходимые службы, оцепившие здание суда. В сети обнародовали фото и видео.

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