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В Подольском районе в результате падения обломков горели два автосалона

2 января 2024 16:12
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Подольском районе в результате падения обломков горели два автосалона
Последствия ракетного удара по Киеву. Фото: скрин с видео Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Подольском районе столицы в результате российских обстрелов горели два автосалона. Оба здания сильно пострадали и в ближайшее время не смогут функционировать.

На месте происшествий побывал корреспондент Новини.LIVE.

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В результате попадания обломков повреждены также автозаправочная станция и газовая труба. Кроме того, уничтожены десятки автомобилей.

"По предварительным данным, жертв нет", — отметил корреспондент Новини.LIVE.

Что известно о ракетных обстрелах Украины

Сегодня утром в Киеве слышны взрывы. Украинцев предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

Также мы писали, что в результате утренней ракетной атаки обломки вражеской ракеты упали на крышу жилого дома в Киеве. Некоторые районы города остаются без света.

Кроме того, в Подольском районе столицы кафиры попали в объект гражданской инфраструктуры.

Виталий Кличко рассказал, что в доме в Соломенском районе спасатели деблокировали 17 человек, а количество пострадавших увеличилось до 43 человек.

Напомним, Валерий Залужный рассказал, что Воздушные силы во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожили 72 вражеских цели. В частности, 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

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