В Подольском районе в результате падения обломков горели два автосалона
В Подольском районе столицы в результате российских обстрелов горели два автосалона. Оба здания сильно пострадали и в ближайшее время не смогут функционировать.
На месте происшествий побывал корреспондент Новини.LIVE.
Горели два автосалона
В результате попадания обломков повреждены также автозаправочная станция и газовая труба. Кроме того, уничтожены десятки автомобилей.
"По предварительным данным, жертв нет", — отметил корреспондент Новини.LIVE.
Что известно о ракетных обстрелах Украины
Сегодня утром в Киеве слышны взрывы. Украинцев предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.
Также мы писали, что в результате утренней ракетной атаки обломки вражеской ракеты упали на крышу жилого дома в Киеве. Некоторые районы города остаются без света.
Кроме того, в Подольском районе столицы кафиры попали в объект гражданской инфраструктуры.
Виталий Кличко рассказал, что в доме в Соломенском районе спасатели деблокировали 17 человек, а количество пострадавших увеличилось до 43 человек.
Напомним, Валерий Залужный рассказал, что Воздушные силы во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожили 72 вражеских цели. В частности, 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".
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