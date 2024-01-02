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У Подільському районі внаслідок падіння уламків горіли два автосалони

2 січня 2024 16:12
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Подільському районі внаслідок падіння уламків горіли два автосалони
Наслідки ракетного удару по Києву. Фото: скрін з відео Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Подільському районі столиці внаслідок російських обстрілів горіли два автосалони. Обидві будівлі сильно постраждали і найближчим часом не зможуть функціонувати.

На місці подій побував кореспондент Новини.LIVE.

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Внаслідок влучання уламків пошкоджено також автозаправну станцію та газову трубу. Окрім того, знищено десятки автомобілів.

"За попередніми даними, жертв немає", — зазначив кореспондент Новини.LIVE.

Що відомо про ракетний обстріл України

Сьогодні зранку в Києві було чутно вибухи. Українців попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Також ми писали, що внаслідок ранкової ракетної атаки уламки ворожої ракети впали на дах житлового будинку у Києві. Деякі райони міста також залишаються без світла.

Крім того, у Подільському районі столиці окупанти влучили в об'єкт цивільної інфраструктури.

Віталій Кличко розповів, що в будинку в Соломʼянському районі рятувальники деблокували 17 людей, а кількість постраждалих збільшилася до 43.

Нагадаємо, Валерій Залужний розповів, що Повітряні сили у взаємодії з підрозділами Сил оборони України знищили 72 ворожі цілі. Зокрема, 10 з 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". 

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