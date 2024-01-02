У Подільському районі внаслідок падіння уламків горіли два автосалони
У Подільському районі столиці внаслідок російських обстрілів горіли два автосалони. Обидві будівлі сильно постраждали і найближчим часом не зможуть функціонувати.
На місці подій побував кореспондент Новини.LIVE.
Горіли два автосалони
Внаслідок влучання уламків пошкоджено також автозаправну станцію та газову трубу. Окрім того, знищено десятки автомобілів.
"За попередніми даними, жертв немає", — зазначив кореспондент Новини.LIVE.
Що відомо про ракетний обстріл України
Сьогодні зранку в Києві було чутно вибухи. Українців попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.
Також ми писали, що внаслідок ранкової ракетної атаки уламки ворожої ракети впали на дах житлового будинку у Києві. Деякі райони міста також залишаються без світла.
Крім того, у Подільському районі столиці окупанти влучили в об'єкт цивільної інфраструктури.
Віталій Кличко розповів, що в будинку в Соломʼянському районі рятувальники деблокували 17 людей, а кількість постраждалих збільшилася до 43.
Нагадаємо, Валерій Залужний розповів, що Повітряні сили у взаємодії з підрозділами Сил оборони України знищили 72 ворожі цілі. Зокрема, 10 з 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".
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