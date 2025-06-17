Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Соломенском районе из-под завалов деблокировали еще два тела

В Соломенском районе из-под завалов деблокировали еще два тела

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 13:54
В Соломенском районе Киева возросло количество погибших
Спасатели выносят тело. Фото: Суспільне
Ключові моменти Погибшие в результате атаки 17 июня

Россия во вторник, 17 июня, разрушила один подъезд девятиэтажки в Соломенском районе Киева. Спасатели деблокировали из-под завалов тела еще двух погибших.

Об этом сообщает Суспільне.

Реклама
Читайте также:

Погибшие в результате атаки 17 июня

Так, по состоянию на 13:25 из-под завалов разрушенного подъезда девятиэтажного жилого дома в Соломенском районе Киева спасатели достали тела еще двух погибших от российского удара.

Рятувальники працюють біля зруйнованого будинку в Солом'янському районі Києва після ракетного удару РФ
Спасатели на месте атаки. Фото: Суспільне
Евакуація тіла загиблого з-під завалів житлового будинку у Києві 17 червня
Спасатели выносят тело. Фото: Суспільне

В то же время официальные власти столицы пока не сообщали об обновлении данных о жертвах.

null
Скриншот поста Суспільного

А в ГСЧС Украины отметили, что из-под завалов дома был деблокирован еще один человек. Сейчас продолжается идентификация тел погибших, идут поисково-спасательные работы.

"Всего к ликвидации последствий российских ударов по столице привлечены более 450 спасателей, более 100 единиц техники ГСЧС и кинологические расчеты", — говорится в сообщении.

null
Скриншот поста ГСЧС

Ранее сообщалось об увеличении количества погибших из-за ударов по Киеву, известно о 114 раненых.

Также, по данным главы КГГА Тимура Ткаченко, под завалами могут находиться еще до 14 человек.

Завтра в Киеве объявили Днем траура по погибшим в результате сегодняшней ночной атаки.

Кроме того, зафиксировано загрязнение воздуха из-за пожаров, вызванных российским обстрелом столицы.

Киев обстрелы война в Украине атака погибшие
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации