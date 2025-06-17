В Соломенском районе Киева возросло количество погибших

Спасатели выносят тело. Фото: Суспільне

Россия во вторник, 17 июня, разрушила один подъезд девятиэтажки в Соломенском районе Киева. Спасатели деблокировали из-под завалов тела еще двух погибших.

Об этом сообщает Суспільне.

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Так, по состоянию на 13:25 из-под завалов разрушенного подъезда девятиэтажного жилого дома в Соломенском районе Киева спасатели достали тела еще двух погибших от российского удара.

Спасатели на месте атаки. Фото: Суспільне

Спасатели выносят тело. Фото: Суспільне

В то же время официальные власти столицы пока не сообщали об обновлении данных о жертвах.

Скриншот поста Суспільного

А в ГСЧС Украины отметили, что из-под завалов дома был деблокирован еще один человек. Сейчас продолжается идентификация тел погибших, идут поисково-спасательные работы.

"Всего к ликвидации последствий российских ударов по столице привлечены более 450 спасателей, более 100 единиц техники ГСЧС и кинологические расчеты", — говорится в сообщении.

Скриншот поста ГСЧС

Ранее сообщалось об увеличении количества погибших из-за ударов по Киеву, известно о 114 раненых.

Также, по данным главы КГГА Тимура Ткаченко, под завалами могут находиться еще до 14 человек.

Завтра в Киеве объявили Днем траура по погибшим в результате сегодняшней ночной атаки.

Кроме того, зафиксировано загрязнение воздуха из-за пожаров, вызванных российским обстрелом столицы.