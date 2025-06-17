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Головна Київ У Солом'янському районі з-під завалів витягли тіло жінки

У Солом'янському районі з-під завалів витягли тіло жінки

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Дата публікації: 17 червня 2025 13:03
ДСНС деблокувала тіло загиблої після обстрілу Києва
Зруйнований ракетою будинок. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти У Києві триває розбір завалів будинку

Рятувальники у Києві продовжують розбір завалів будинку в Солом'янському районі після нічної масованої атаки. Внаслідок прямого влучання балістичної ракети там повністю обвалився весь під'їзд з першого по дев'ятий поверх. З-під завалів дістали тіло ще однієї жертви російської атаки.

Про це сказав керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає кореспондент Новини.LIVE.

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За словами Ткаченка, під уламками все ще можуть перебувати від 4 до 14 осіб. Роботи на місці зруйнованих будівель тривають безперервно. 

Рятувальники та поліція залучені до пошуку зниклих, а також надають допомогу постраждалим.

Нагадаємо, станом на зараз у столиці зафіксовано понад 30 пошкоджених локацій, зруйновано житлові будинки, об’єкти освіти, інфраструктуру, десятки авто. За попередніми даними, у низці випадків були застосовані касетні боєприпаси.

Завтра, 18 червня, в Києві буде День жалоби за загиблими.

Кілька годин тому рятувальники врятували людей. Раніше їм вдалося витягти двох людей, а згодом стало відомо про ще одну деблоковану людину. 

Київ обстріли рятувальники будинок війна завали
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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