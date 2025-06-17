ДСНС деблокувала тіло загиблої після обстрілу Києва

У Солом'янському районі з-під завалів витягли тіло жінки
Рятувальники у Києві продовжують розбір завалів будинку в Солом'янському районі після нічної масованої атаки. Внаслідок прямого влучання балістичної ракети там повністю обвалився весь під'їзд з першого по дев'ятий поверх. З-під завалів дістали тіло ще однієї жертви російської атаки.
Про це сказав керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає кореспондент Новини.LIVE.
У Києві триває розбір завалів будинку
За словами Ткаченка, під уламками все ще можуть перебувати від 4 до 14 осіб. Роботи на місці зруйнованих будівель тривають безперервно.
Рятувальники та поліція залучені до пошуку зниклих, а також надають допомогу постраждалим.
Нагадаємо, станом на зараз у столиці зафіксовано понад 30 пошкоджених локацій, зруйновано житлові будинки, об’єкти освіти, інфраструктуру, десятки авто. За попередніми даними, у низці випадків були застосовані касетні боєприпаси.
Завтра, 18 червня, в Києві буде День жалоби за загиблими.
Кілька годин тому рятувальники врятували людей. Раніше їм вдалося витягти двох людей, а згодом стало відомо про ще одну деблоковану людину.
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