ГСЧС деблокировала тело погибшей после обстрела Киева

Разрушенный ракетой дом. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Спасатели в Киеве продолжают разбор завалов дома в Соломенском районе после ночной массированной атаки. В результате прямого попадания баллистической ракеты там полностью обвалился весь подъезд с первого по девятый этаж. Из-под завалов достали тело еще одной жертвы российской атаки.

Об этом сказал руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает корреспондент Новини.LIVE.

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По словам Ткаченко, под обломками все еще могут находиться от 4 до 14 человек. Работы на месте разрушенных зданий продолжаются непрерывно.

Спасатели и полиция привлечены к поиску пропавших, а также оказывают помощь пострадавшим.

Напомним, по состоянию на сейчас в столице зафиксировано более 30 поврежденных локаций, разрушены жилые дома, объекты образования, инфраструктуры, десятки авто. По предварительным данным, в ряде случаев были применены кассетные боеприпасы.

Завтра, 18 июня, в Киеве будет День траура по погибшим.

Несколько часов назад спасатели спасли людей. Ранее им удалось извлечь двух человек, а впоследствии стало известно о еще одном деблокированном человеке.