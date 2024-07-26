На тендер на восстановление Охматдета заявились 14 компаний

Разрушено отделение "Охматдета". Фото: Новини.LIVE

На тендер по ремонту разрушенного отделения "Охматдета" в результате российской атаки заявились 14 компаний. Самое дорогое предложение — 625 миллионов гривен, самое дешевое — 42 миллиона гривен.

Об этом сообщили "Наши деньги".

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Сколько компаний заявилось на тендер по ремонту "Охматдета"

Как известно, недавно благотворительный фонд "Охматдет — здоровое детство" объявил тендер на восстановление детской больницы. Заявки подали 14 компаний. После этого фонд должен провести дополнительные переговоры со всеми участниками и выбрать окончательного победителя.

Компании, подавшиеся на тендер. Фото: nashigroshi

Отмечается, что тендер проводится не в государственной системе "Прозорро", а на коммерческой площадке Smarttender. И по отличным от государственных правилах. Так, победителя определят не по цене предложения, а по сумме баллов по разным критериям оценки.

"У тендера не было ожидаемой стоимости. Участники подавали свои предложения, исходя из собственной оценки того, сколько должно стоить выполнение работ по 21 позиции вместе с проектированием. Но уже очевидно, что не все участники правильно заполнили свое предложение. Например, фирма "Глассо" указала стоимость лишь пяти первых позиций, ее предложение и стоит 42 млн грн — втрое дешевле следующей по цене фирмы", — говорится в материале.

Кроме того, все компании должны предоставить не только реалистическое и ценовое предложение, но и подтверждение наличия персонала, материально-технической базы и опыта аналогичных работ.

Каждый критерий будут оценивать отдельно и давать определенное количество баллов, которые входят в окончательную оценку предложения вместе с оценкой проводимой на онлайн-встрече презентации. Максимальная оценка — 100 баллов.

Что известно о ракетной атаке на "Охматдет"

Напомним, 8 июля в нескольких районах Киева раздались взрывы. В результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.

В частности, во время ракетной атаки российские захватчики попали в здание детской больницы "Охматдет".

Впоследствии мониторинговая миссия ООН подтвердила, что больница "Охматдет" испытала прямое попадание российской ракеты. А в СБУ получили новые доказательства удара оккупантов по медучреждению ракетой Х-101. В частности, на месте попадания был найден кусок двигателя.

В то же время, Россия начала распространять дезинформацию о работе украинского ПВО во время масштабного удара 8 июля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такими действиями в Кремле снова "продемонстрировали свой цинизм".