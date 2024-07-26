На тендер для відновлення Охматдиту заявились 14 компаній

Зруйноване відділення "Охматдиту". Фото: Новини.LIVE

На тендер по ремонту зруйнованого відділення "Охматдиту" внаслідок російської атаки заявились 14 компаній. Найдорожча пропозиція — 625 мільйонів гривень, найдешевша — 42 мільйони гривень.

Про це повідомили "Наші гроші".

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Скільки компаній заявились на тендер по ремонту "Охматдиту"

Як відомо, нещодавно благодійний фонд "Охматдит — здорове дитинство" оголосив тендер на відновлення дитячої лікарні. Заявки подали 14 компаній. Після цього, фонд має провести додаткові перемовини з усіма учасниками і обрати остаточного переможця.

Компанії, які подались на тендер. Фото: nashigroshi

Зазначається, що тендер проводиться не в державній системі "Прозорро", а на комерційному майданчику Smarttender. І по відмінних від державних правилах. Так, переможця визначать не за ціною пропозиції, а за сумою балів по різних критеріях оцінки.

"У тендера не було очікуваної вартості. Учасники подавали свої пропозиції, виходячи з власної оцінки того, скільки має коштувати виконання робіт по 21 позиції разом із проєктуванням. Але вже очевидно, що не всі учасники правильно заповнили свою пропозицію. Наприклад, фірма "Глассо" вказала вартість лише п’яти перших позицій, відтак її пропозиція й коштує 42 млн грн — втричі дешевше від наступної за ціною фірми", — йдеться у матеріалі.

Окрім того, усі компанії мали подати не лише реалістичну та цінову пропозицію, а й підтвердження наявності персоналу, матеріально-технічної бази та досвіду аналогічних робіт.

Кожен критерій будуть оцінювати окремо та давати певну кількість балів, які входять в остаточну оцінку пропозиції разом з оцінкою презентації, що проводиться на онлайн-зустрічі. Максимальна оцінка — 100 балів.

Що відомо про ракетну атаку на "Охматдит"

Нагадаємо, 8 липня у кількох районах Києва пролунали вибухи. Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків у Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.

Зокрема, під час ракетної атаки російські загарбники влучили у будівлю дитячої лікарні "Охматдит".

Згодом моніторингова місія ООН підтвердила, що лікарня "Охматдит" зазнала прямого влучання російської ракети. А в СБУ отримали нові докази щодо удару окупантів по медзакладу ракетою Х-101. Зокрема, на місці влучання знайшли шматок двигуна.

Водночас Росія почала поширювати дезінформацію щодо роботи української ППО під час масштабного удару 8 липня. Президент України Володимир Зеленський заявив, що такими діями у Кремлі знову "продемонстрували свій цинізм".